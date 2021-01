Pokud zmíníme prototyp vesmírné lodi Starship zvaný SN9, v souvislosti s ním jsme zaznamenali prozatím pouze informaci ohledně jeho nehody v hangáru. To už ale zcela neplatí a SN9 bude brzy pořádně testován. O tom vypovídají i včerejší statické testy zážehů motorů Raptor. Povedlo se totiž motory zažehnout třikrát, a to za jediný den během několika hodin, což je nezvyklé. První let je tedy zřejmě blízko.