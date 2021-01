Mise Artemis má za cíl dostat člověka zpět na Měsíc. Původní plán byl, aby k tomu došlo v roce 2024, což je ale kvůli několika komplikacím již velice nepravděpodobné. Už letos by ale mohla začít mise Artemis 1. Ta má zahrnovat let rakety SLS, která vyšle kosmickou loď Orion na oblet kolem naší přirozené družice. V odkaze pod odstavcem můžete vidět, jak by to mělo proběhnout.