Mercedes-Benz představil 56″ obrazovku palubní desky. Osadí ji do elektrického modelu EQS

Technologický pokrok je v současné době znatelný více než kdykoliv předtím a dnešní život byl ještě před několika lety vidinou vzdálené budoucnosti. Technologických milníků však bylo nedávno pokořeno hned několik – v jablečném světě můžeme zmínit přechod na čipy Apple Silicon, v automobilovém světě pak dostávají hlavní slovo elektromobily. Největším výrobcem elektromobilů je momentálně Tesla, za kterou stojí nejbohatší muž planety, Elon Musk. Podíl na trhu mají samozřejmě i jiné značky, včetně Porsche či Mercedesu, v podobě hybridů pak můžeme mluvit i o Škodě.

Pohon na elektřinu je momentálně velmi kontroverzní záležitostí, a to především kvůli využití velkého množství baterií a získávání energie. Tímto tématem se však v tomto článku zabývat nebudeme a ukážeme si zbrusu novou technologii od Mercedesu, která se objeví v chystaném elektrickém vozidle Mercedes-Benz EQS. Tato automobilka si pro zmíněný model připravila zbrusu nový displej palubní desky, který má úhlopříčku úchvatných 56″. Přesný název tohoto displeje je MBUX Hyperscreen a vzhledem k velikosti to znamená, že se rozprostře prakticky po celé šířce auta, potažmo palubové desky. Nový MBUX Hyperscreen však není určen pouze pro to, aby vás uchvátil. Primárně má sloužit řidiči a posádce pro jednoduché ovládání vozidla, zobrazování případných informací, apod.

MBUX Hyperscreen má velmi nepravidelný tvar. Na levé straně se nachází kulatý výdech klimaitzace, ihned vedle ní par digitální budíky, které již nyní najdete v některých vozech v podobě virtuálního kokpitu. Uprostřed se pak nachází obrovský displej pro posádku, na kterém lze ovládat klimatizaci, ovládat rádio, sledovat stav vozidla a mnoho dalšího. Napravo se nachází displej pro spolujezdce a výdech klimatizace. Vzhledem k tomu, že je MBUX Hyperscreen vybaven asistentkou s umělou inteligencí, na které Mercedes v poslední době velmi zapracoval, tak se vám na displejích může obsah automaticky měnit podle toho, určité situace, ve které se nacházíte. Kupříkladu se vám může automaticky zvýšit podvozek v případě, že jedete v určitý čas z práce domů a auto poznalo, že je cesta nerovná a nepohodlná. Zároveň auto může automaticky vytočit nějaký kontakt, pokud s ním při cestě domů komunikujete, a kromě toho vám nastaví také klimatizaci a oblíbený masážní program.

V rozhraní jednotlivých sekcí se vždy ve spodní části velkého displeje mohou zobrazit rychlé akce, o které se opět stará umělá inteligence. Co se týče hardwarové výbavy, tak každý MBUX Hyperscreen využívá zobrazovací technologie OLED s tím, že je samotný displej chráněn antireflexním sklem Gorilla Glass od renomované společnosti Corning, která se mimo jiné stará také o výrobu skel na jablečné telefony a další zařízení. Nechybí automatická úprava jasu, o kterou se starají senzory a kamera. Díky OLED technologii by vás pak MBUX Hyperscreen neměl žádným způsobem svým podsvícením vyrušovat ani v noci. Zmínit musíme i výpočetní výkon – MBUX Hyperscreen je vybaven (prozatím nespecifikovaným) 8jádrovým procesorem a 24 GB paměti RAM. O plynulosti systému se tedy asi nemusíme ani bavit, dost možná byste si na něm mohli zahrát i nějakou novou herní pecku. Na představení MBUX Hyperscreen od Mercedesu se můžete podrobně podívat ve videu, které přikládám níže.