7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (13. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám dokázal pomoci posunout vaši produktivitu kupředu a zapracovat na určitých zvycích, určitě byste neměli přehlédnout Daily Tracker – Habits & Goals. Tento program totiž neustále monitoruje všechny vaše zvyky, cíle a snaží se vám do života zavést jakousi přínosnou rutinu.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Stažením aplikace Safety Note+ získáte prvotřídní program, který slouží pro zabezpečení vašich osobních poznámek. Tento nástroj totiž zmiňované poznámky uzamkne za pomocí hesla či biometrické autentizace, díky čemuž máte jistotu, že se k nim nikdo jiný nedostane.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud se řadíte mezi milovníky logických adventur s úžasným příběhem, zbystřete. Do akce totiž zavítal oceňovaný titul Old Man’s Journey, ve kterém poznáte dechberoucí příběh starého muže. Na vaší cestě narazíte na řadu zajímavých hádanek a navíc na vás čeká spousta parádních animací.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Další logická hra, která dnes zavítala do akce, je Paths of Atlantis. V tomto titulu před vámi bude ležet vcelku jednoduchý úkol, kdy se budete muset postarat o to, aby se váš hrdina dostal na požadované místo. Toho dosáhnete za pomocí otáčení jednotlivých herních bloků.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace AirDisk Pro dokáže vcelku jednoduše skrze domácí síť Wi-Fi propojit iPhone, iPad či iPod s vaším Macem či počítačem. Díky tomu si tak přímo z PC budete moci prohlížet všechny soubory a dokumenty, které máte uloženy na mobilní zařízení, a případně s nimi ihned pracovat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Videa, obzvláště ve vysokém rozlišení, dokáží zabrat notnou dávku vašeho úložiště. Aplikace Video compressor express si naštěstí dokáže hravě poradit s jejich kompresí, díky čemuž podstatně sníží jejich velikost a odlehčí tak zmiňovanému úložišti. Program si takto poradí s videi ve formátu MP4, MOV a M4V.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Hour Blocks: Day Planner vám dokáže pomoci s plánováním každého vašeho dne. Tento nástroj vám každý den rozdělí do 24 bloků, které samozřejmě představují jednotlivé hodiny, díky čemuž můžete podstatně lehce plánovat veškeré vaše aktivity.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)