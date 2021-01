Starejte se o roztomilé vydry v nové iOS hře Otter Ocean

Vývojáři z Finifugu Games si svou novou hrou kladou zásadní otázku. Proč ještě nikdo nevydal hru, ve které se staráte o bandu roztomilých vodních savců? Z pohroužení nad důležitým problémem vzešla hra Otter Ocean, do které se můžete nyní předběžně zaregistrovat. V minulosti podobných titulů vyšla samozřejmě spousta, většina z nich se ale soustředila spíše na ty klasičtější přátele člověka, kočky a psy. V mobilní prehistorii nabídlo diverzifikovanější zvířecí společnost například Petz, na Nintendu DS zas ve své době slavily velký úspěch Nintendogs. Otter Ocean slibuje uklidňujicí zážitky. Ve hře budete trávit nejvíce času sbíráním nových vydřích přátel a samotnou starostí o ně.

Otter Ocean má zabavit na dlouhou dobu. Čas s hrou nebudete zřejmě trávit v dlouhých intervalech, ale spíše během krátkých, zato každodenních, seancí. Otter Ocean totiž používá systém denního obnovování odměn, každý den na vás tak může vyskočit nový vydří kamarád. Plné vydání hry můžete očekávat během února. V tu chvíli do Otter Ocean začne pravidelně proudit nový obsah. Nové vydry a vybavení pro ně by mělo přibývat každý týden. Samozřejmostí budou i speciální události. Předběžně se do hry můžete registrovat na jejich strákách na App Storu. Půjde o hru zdarma s určitou porcí reklam. Vydání plné verze je naplánované na 24. února.