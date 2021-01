Čína se již připravuje na první tři mise (z celkových jedenácti) výstavby vlastní vesmírné stanice. China Academy of Launch Vehicle Technology je momentálně ve fázi před dokončením raket, jež mají vynést na oběžnou dráhu dvaadvacetitunový první modul, nákladní a tankovací loď. Podle informací by minimálně jedna z těchto misí měla být pilotovaná. První modul by měl vyrazit do vesmíru letos na jaře. Přesné datum ale zatím stanoveno nebylo.