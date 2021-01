Donald Trump má trvale zablokovaný Twitter

To, co se ještě včera ráno zdálo jako jedno z nejkrajnějších řešení se nakonec stalo realitou. Řeč je konkrétně o blokaci twitterového účtu dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se dnes v noci změnila z dočasné na trvalou. To jinými slovy znamená, že svého účtu @realDonaldTrump si už Trump nezatweetuje.

Své kroky vysvětlil Twitter poměrně podrobně na svém blogu s tím, že hlavním důvodem permanentní blokace je dle něj dlouhodobě nevhodné chování ve formě zveřejňování diskutabilních nebo vyloženě lživých tweetů, ve kterých mohl Trump po dočasném odblokování pokračovat. Tím by však mohl opět podnítit násilí, což se mu povedlo i před pár dny útokem na Kapitol. Trumpovi nicméně blokace přespříliš vadit zřejmě nebude, jelikož se dá očekávat, že se po předání moci novému americkému prezidentovi Bidenovi stáhne od ústraní, ve kterém bude ještě nějakou dobu zpracovávat hořkou prohru.