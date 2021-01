Samsung nabídne k televizorům dálkové ovládání se solárním panelem

Ekologie a zájem chránit naši planetu se promítá do mnoha sfér. Vidět to budeme moct brzy i u Samsungu, který chce letos ke svým QLED 8K a 4K televizorům nabízet dálkové ovládání Samsung Eco. Jde o klasický ovladač, který má ovšem na zadní straně místo zdířky na baterie solární panel. Ovladač samotný je velmi ekologický. Jeho hmotnost činí 31 gramů a téměř z jedné čtvrtiny je vyroben z recyklovaného plastu. Životnost akumulátoru je údajně 7 let, během kterého se ušetří dle jihokorejského giganta 99 milionů baterií. K nabíjení ovladače postačí i vnitřní světlo. Pro všechny případy zde je ale také USB-C konektor.