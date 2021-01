Procházejte kobky v nové hře Oceanhorn: Chronos Dungeon na Apple Arcade

Minulý měsíc oznámili vývojáři z Cornfox spin-off již zavedené série RPG Oceanhorn Saga. Takto oznámený Oceanhorn: Cbronos Dungeon nyní vychází na iOS jako součást herního předplatného Apple Arcade. Ve hře budete ovládat skupinu dobrodruhů, kteří mají za úkol po konci hlavní příběhové ságy série uvést herní svět do stavu relativního bezpečí. Přitom narazí na legendu o magických přesýpacích hodinách, které mají moc změnit minulost. Lákavý koncept nápravy samotného běhu dějin je tak přivede do titulního Chronos Dungeonu. V něm budete procházet procedurálně generované dungeony, a to buď sami, nebo ve společnosti až třech dalších hráčů.

Hra, vizuálně vzdávající počtu generaci 16 bitových konzolí, v sobě skrývá kooperativní akční rubačku, ve které budete využívat unikátní schopnosti každého že čtyř dostupných povolání. Vybrat si můžete mezi rytířem, lovkyní, mágem a „grandmasterem“. V případě, že nezvládnete čtyřčlenný tým zaplnit živými hráči, nabídne vám hra pomoc počítačem ovládaných spolubojovníků. Díky variabilitě složení družiny, charakteristické hratelnosti každého povolání a procedurálně generovaným mapám hra jen tak neomrzí. Každé rozehrání tak poskytne unikátní zážitek. Vývojáři v budoucnosti plánují svět rozšiřovat dalšími herními spin-offy.

Oceanhorn: Chronos Dungeon je k dispozici jako součást herního předplatného Apple Arcade. Jinak si hru nezahrajete. Předplatné vyjde na 139 korun měsíčně, přičemž první měsíc si můžete vyzkoušet bezplatně.