Jednička mezi vidostreamovacími službami přidává další trojici novinek. Jde dokumentární seriály Tony Parker – Poslední pokus, jenž vypráví o slavném francouzském basketbalistovi a Přežij svoji smrt. Ten vypráví o zážitcích lidí, kteří prožili klinickou smrt. Dále v portfoliu naleznete komediální novinku Sorry to Brother You. S informací přišla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.