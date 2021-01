Odborníci uvažují nad roboty z ledu. Měli by prozkoumávat jiné planety

Vědci z University of Pennsylvania si pohrávají s myšlenkou vysílat v budoucnosti na jiné planety roboty vyrobené z ledu. Účel je jednoduchý. V případě poruchy by takový robot měl využit tamní zdroje k vlastní opravě. Z ledu by byly vyrobeny pochopitelně jen hlavní součástky. Zbytek by sestával z baterií a běžných komponent. Takové zařízení by bylo využitelné například i k průzkumu Antarktidy, kde je vhodně prostředí pro testování. Vysílání na jiné planety je ale písní opravdu vzdálené budoucnosti.