Před několika lety přišel Apple s rozsáhlou aktualizací nativní aplikace Zprávy, potažmo služby iMessage. Díky této aktualizaci můžeme na našich iPhonech a iPadech posílat zprávy s různými efekty – stačí před odesláním zprávy podržet prst na tlačítku pro odeslání. Co se týče macOS, tak zde jsme se efektů dočkali s příchodem macOS Big Sur, kde musíte klepnout na ikonu App Store nalevo od textového pole. Dá se každopádně říci, že možnosti pro zaslání efektů využíváme jen zřídka – nejedná se totiž o něco, co byste měli posílat s každou zprávou. Pokud vám však nějaký kontakt neustále posílá se zprávami efekty a vy už jich máte dost, tak je naštěstí můžete v nastavení deaktivovat. Jak na to?

Jak na iPhone v iMessage deaktivovat zobrazování efektů u zpráv

Chcete-li na vašem iPhonu (či iPadu) deaktivovat zobrazování efektů u zpráv iMessage, tak se nejedná o nic extra složitého. Stačí pouze vědět, kam přesně máte klepnout. Postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste se v rámci iOS či iPadOS přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde rozklepněte sekci s názvem Zpřístupnění.

kde rozklepněte sekci s názvem V sekci Zpřístupnění nyní sjeďte opět níže a lokalizuje kolonku Pohyb, kterou otevřete.

a lokalizuje kolonku kterou otevřete. Poté, co se v této sekci ocitnete, tak stačí přepínačem deaktivovat možnost Přehrávat efekty zpráv.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete v rámci aplikace Zprávy deaktivovat zobrazování efektů u zpráv z iMessage. Jestliže vlastníte nějaké starší zařízení, tak kromě toho, že vás efekty již nadále nebudou obtěžovat, tak také všeobecně zrychlíte systém. Efekty se totiž musí vykreslit, na což potřebují určitou dávku výkonu. Ten se nyní po deaktivaci můžete využít kdekoliv jinde. Chcete-li vaše zařízení ještě více zrychlit, tak můžete deaktivovat zkrášlující efekty a animace v celém systému. Stačí přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Pohyb, kde aktivujte Omezit pohyb, a poté Preferovat prolínání.