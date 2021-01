5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (6. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže častokrát pracujete s nejrůznějšími obrázky a mnohdy se nachází v situaci, kdy potřebujete zmenšit jejich velikost, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci Photo Size Optimizer. Tento nástroj si dokáže jednoduše poradit s redukcí velikosti u daných snímků, přičemž takto zvládne zpracovat hned několik souborů najednou.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Řadíte se mezi milovníky malby či kresby a rádi byste své výtvory tvořili i v digitální podobě? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohl zaujmout program My PaintBrush Pro: Draw & Edit. Tato aplikace vám umožní malovat dle vlastního libosti, přičemž nabízí řadu štětců, tužek, per, efektů a umí pracovat se senzitivitou i systémem vrstev.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

Aplikace Batch Photo Editor – Watermark, Resize and Effects opět potěší především ty, kteří pracují s různými obrázky. S pomocí tohoto programu totiž můžete provádět hromadné úpravy, konkrétně tedy například vložit vodoznak, změnit velikost, aplikovat různé efekty a podobně.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Zakoupením aplikace Total Video Tools získáte skvělý program, který je vybaven skvělými nástroji. Řešení vám totiž umožní videa různě stříhat, zkracovat, spojovat, přičemž zároveň si poradí i s nahráváním obrazovky, s převáděním videa i audia napříč různými formáty a jakožto přehrávač multimédií.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějakou zábavnou, ale přesto oddechovou hru se sportovním nádechem, máme pro vás skvělý tip. Nyní je totiž k dostání titul Ball 3D: Soccer Online doslova za pár korun. V této hře se utkáte v režimu pro několik hráčů na fotbalovém stadionu, kdy budete ovládat malé disky, kterými musíte „kopat“ do balónu. Celkově to připomíná například Rocket League.

Původní cena: 0,79 € (0,39 €)