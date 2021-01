Na Havaji bylo natočeno UFO padající do oceánu

Havajské ostrovy zažily senzaci. Před několika dny lidé po západu Slunce natočili rychle se pohybující neidentifikovatelný předmět padající do oceánu. Americká vládní agentura Federal Aviation Administration potvrdila, že v onen moment se v oblasti nepohybovalo ani nepohřešovalo žádné letadlo. UFO mělo podlouhlý tvar a modrou barvu. Samozřejmě je jasné, že většina podobných videí má nějaké racionální vysvětlení. Na video se můžete podívat pod odstavcem.

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk

— Josh Thomas (@milehigherjosh) January 3, 2021