Ať je hra sebelepší, časem se na ní zákonitě podepíše po grafické stránce zub času. Často se ale stává, že stárnutí oddálí komunita. To čeká i legendární RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Moder Halk Hogan, který již grafiku této hry vylepšil módem HD Reworked Project, přijde s dalším vylepšením zvaným The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen, v němž podstatně vylepšuje vzezření objektů a textur. Mód bude dostupný během tohoto roku. Ve videu pod odstavcem se můžete podívat na některé změny.