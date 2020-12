Takto vypadá jeden z prvních funkčních prototypů Apple Watch

Apple Watch se staly za dobu své existence neuvěřitelným celosvětovým fenoménem, který navíc každoročně sílí. Nutno však podotknout, že minimálně v prvních měsících po představení by podobný úspěch tohoto produktu očekával jen málokdo. Z hlediska funkčnosti se přeci jen od modelů, které máme k dispozici v dnešní době, relativně dost lišil. Na to, jak se první modely Apple Watch rodily, nám nyní twitterový účet Apple Demo nabízí velmi zajímavý pohled. Do rukou se mu totiž dostaly fotografie funkčního prototypu Apple Watch i s operačním systémem watchOS.

Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, operační systém watchOS v prototypu se od své nynější verze ve výsledku prakticky neliší, což však zřejmě s ohledem na to, že mu muselo být de facto přizpůsobeno i tělo hodinek z hlediska ovládacích prvků (zejména digitální korunkou), asi přespříliš nepřekvapí. Co však možná mírně překvapí, je maskovací pouzdro, které pro hodinky Apple vytvořil. To totiž připomíná hybrida mezi iPhonem a iPodem, avšak ve velikosti, ze které by si mohl prakticky každý všímavější jablíčkář vyvodit, že se ani o jeden z těchto produktů jednat nemůže. Maskování Apple Watch tak nebylo ve výsledku tak dobré, jak Apple možná zamýšlel. Na druhou stranu, hlavní design hodinek skrýt dokázalo a to byl ve výsledku účel.