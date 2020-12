Od Santy k HomePodu mini: Dekáda s vánočními reklamami od Applu

Společnost Apple funguje již dlouhou dobu – je tedy pochopitelné, že součástí jejího marketingu jsou od jisté doby také vánoční reklamy. V dnešním článku se podíváme na souhrn těch, které v posledních leteech jakýmkoliv způsobem – ať už pozitivním, nebo negativním – zaujaly.

Under the Covers (2010)

Ve vánoční reklamě společnosti Apple z roku 2010 nemohla pochopitelně chybět tehdejší nejžhavější novinka z dílny jablečné společnosti – iPhone 4. V reklamním spotu můžeme vidět malého chlapce, který si přes videohovor „povídá“ se Santou. V závěru videa samozřejmě nechybí milé překvapení, odhalující Santovu skutečnou totožnost.

Siri helps Santa (2011)

Santa Claus mluví perfektně anglicky, vlastní iPhone 4S a s přehledem využívá služeb hlasové asistentky Siri – alespoň tedy v reklamním spotu s názvem Siri helps Santa, kde mu jablečná technologie pomáhá dostat se ke všem obdarovaným, přečíst si zprávy od „paní Klausové“, zjistit předpověď počasí nebo udělat si jasno v rozvrhu.

I’ll Be Home (2012)

Hlavní roli v reklamním spotu s názvem I’ll Be Home z roku 2012 hrála vnučka, dědeček … a iPad. Vnučka si v reklamě se svým dědečkem volá přes tablet, zpívá mu písničku „I’ll Be Home for Christmas“ a doprovází se k ní na ukulele.

Misunderstood (2013)

Teenageři a elektronika jsou věčné (a vděčné) téma. V roce 2013 ho ve své vánoční reklamě využila i společnost Apple. Ve spotu můžeme sledovat vánoční rodinné setkání, kterého se účastní také mladík v pubertálním věku. Zatímco rodina si užívá společné chvíle, on se zdánlivě věnuje jen svým vlastním záležitostem na iPhonu. Jak už to tak ale u vánočních reklam bývá, v závěru videa přichází dojemné překvapení…

The Song (2014)

V roce 2014 přišla společnost Apple před svátky s vánočním reklamním spotem, nazvaným The Song. V reklamě jsme mohli vidět mladou dívku, která našla starou nahrávku se zpěvem své babičky. Za pomoci Macu a iPadu se rozhodne vytvořit a sdílet duet babiččina i svého vlastního podání písně. Tato reklama podobně jako výše zmíněná Misunderstood zcela jasně cílila na city diváků a zabývala se tématem rodiny a vzájemné blízkosti.

Someday at Christmas (2015)

V roce 2015 přišla společnost Apple s vánočním reklamním spotem, ve kterém účinkovala zpěvačka Andra Day spolu s hudebníkem Steviem Wonderem. Oba v reklamě zazpívali jeden z Wonderových hitů z druhé poloviny šedesátých let, skladbu s názvem Someday at Christmas. Vlastně se nejednalo o reklamu v tom pravém slova smyslu, protože spot nepropagoval žádný konkrétní jablečný produkt, pomineme-li funkce Zpřístupnění, jako je třeba VoiceOver. Spot s typickou sváteční atmosférou byl zakončen jednoduchým nápisem “Love, Apple”.

Frankie’s Holiday (2016)

Reklamní spot Frankie’s Holiday z roku 2016 opět nepokrytě hrál na city diváků. Vyprávěl o nepříliš standardním obyvateli vzdálené vesničky, který se před Vánoci rozhodne navštívit centrum nedalekého města. To, co zpočátku vypadá jako malá osobní tragédie “Frankensteinova monstra”, nakonec samozřejmě dobře dopadne. Reklama se natáčela na náměstí v Žatci.

Holiday (2017)

Také při natáčení dalšího reklamního spotu se Apple přesunul do české kotliny. Vánoční reklama z roku 2017 se zčásti odehrávala v Praze, a jednu z hlavních rolí v ní hrála bezdrátová sluchátka AirPods. Pozorní diváci si mohou všimnout nápisů “Horská dráha” a “Cukrárna tety Emy, v reklamním spotu zní skladba Palace od Sama Smitha.

Share Your Gift (2018)

V roce 2018 dal Apple sbohem hraným reklamám a rozhodl se pro počítačovou animaci. Reklamní spot s názvem Share Your Gift je také náležitě dojemný a nechybí mu poselství o tom, že se člověk nemá ostýchat dělit se o své dary. V kreslené reklamě můžeme vidět například nový MacBook, na kterém ústřední hrdinka tvoří díla, o jejichž kvalitě zpočátku nemá ani tušení.

The Surprise (2019)

Vánoční reklama Applu z roku 2019 vyvolala v části diváků spíše negativní reakce. Ukazuje totiž rodinu, jejíž rodiče svým dcerám možná až příliš často svěřují tablet. Nebyla by to ale vánoční reklama od Applu, aby na jejím konci nebyla dojemná scéna jak se patří, při které se ukáže, že obě holčičky vlastně svůj iPad využívaly pro dobrou věc.

The Magic of Mini (2020)

Letošní vánoční reklama od Applu byla zase pro řadu diváků mírně matoucí. Na první pohled totiž vypadala spíše jako zimní reklama na HomePod mini a sluchátka AirPods, a diváci se intenzivně dohadovali o tom, jaké přináší poselství a jaká je v ní skrytá zpráva – o tom ostatně můžete v diskuzi k tomuto článku diskutovat i vy.