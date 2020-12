F1 rozdává nápadité vánoční pozadí na mobil i desktop

Oficiální web F1 spustil Vánoční soutěž o hodnotné ceny mezi které patří například podepsaná fotografie Lando Norrise, vstupenky na Velké ceny F1 nebo Kimiho přilba. Abyste se zapojili do soutěže, stačí zadat své jméno a emailovou adresu. Zároveň si můžete vybrat dárek v podobě balícího papíru, pozadí na mobil nebo desktop, který získá každý, jenž se do soutěže zapojí. Nutno podotknout, že pozadí jsou vskutku nápaditá a pro fanoušky F1 budou milým zpestřením Vánoc. Zapojit se do soutěže a stáhnout si pozadí můžete přímo zde.