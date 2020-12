Testování pokračuje: Apple vydal 1. vývojářské bety iOS a iPadOS 14.4 [Aktualizace]

Přestože jsme se vydání posledních včera verzí iOS a iPadOS dočkali teprve včera, Apple nelení a už rozjíždí testování dalších. Ty nesou konkrétně označení 14.4, jsou určené zatím jen pro registrované vývojáře a ke stažení jsou již nyní. Dá se předpokládat, že za pár hodin či minut je doplní i další vývojářské bety tvOS, macOS a watchOS.

[Aktualizace]: Vyšla i 1. vývojářská beta tvOS 14.4 a watchOS 7.3.

Co přesně iOS a iPadOS 14.4 na iPhony a iPady přinese nového v tuto chvíli není vůbec jasné. Veškeré očekávané softwarové novinky totiž již na tato zařízení dorazily, takže si na odhalení těch nových budeme muset počkat do prvního důkladnějšího prozkoumání těchto bet. Obecně se však dá očekávat, že s ohledem na to, že se bude jednat už o čtvrtý majoritní update nic příliš velkého nepřinese, ale zaměří se primárně na opravy chyb a zlepšení výkonu či výdrže baterie. Moudřejší ale budeme samozřejmě až za pár hodin.