Siri se již brzy naučí přehrávat zvuky zvířat, nástrojů i dopravních prostředků

Společnost Apple tento týden uvedla, že svou hlasovou asistentku Siri v operačním systému iOS 14 vylepšila ještě více fakty, a naučila ji také několik nových triků. Již brzy budou moci uživatelé požádat Siri o to, aby jim předvedla zvuky vybraných zvířat, dopravních prostředků, hudebních nástrojů a řady dalších různých objektů.

Apple podle serveru CNBC obohatil Siri o schopnost předvést na žádost uživatele vybrané zvuky. Funkce bude dostupná u Siri na iPhonu, iPadu a na HomePodu. Jakmile bude funkce uvolněna mezi všechny uživatele, budete moci Siri požádat, aby vám předvedla zvuk velryby, harfy, nebo třeba hasičského auta – stačí jen říci „Hey Siri, what does [zvíře, nástroj nebo dopravní prostředek] sound like?“. Podle dostupných zpráv to vypadá, že se dokonce někteří uživatelé již zmíněné funkce dočkali, většina jich ale na diskuzních fórech a sociálních sítích hlásí, že s požadavky ohledně zvířecích zvuků neuspěli. Podle společnosti Apple bude tato funkce k dispozici pouze po aktualizaci na operační systém iOS 14.3. V době tvorby tohoto článku bylo zadávání příkazů neúspěšné, funkci jsme testovali na iPhonu XS s operačním systémem iOS 14.3. Nejnovější aktualizace jablečného mobilního operačního systému přinesla řadu novinek včetně podpory pro Fitness+ a AirPods Max, pořizování fotek ve formátu Apple ProRAW u iPhonu 12 Pro a 12 Pro Max nebo třeba podpory klipů aplikací.