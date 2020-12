Protáhlé tělo i zachování digitální korunky. Takto by vypadal fitness náramek z dílny Applu

Apple Watch jsou velmi oblíbeným produktem, a řada odborníků se domnívá, že nová služba Fitness+ by mohla pomoci k rozšíření jejich uživatelské základny. Řada uživatelů ale Apple Watch odmítá z toho důvodu, že dávají přednost typickému designu fitness náramků. Žádný z fitness náramků, které jsou v současné chvíli dostupné na trhu, ale není navržen přímo pro iPhone, a žádný z nich také nenabízí stejné funkce, které najdeme u Apple Watch. Pokud vás zajímá, jak by asi vypadal fitness náramek s Fitness+ kompatibilitou v podání Applu, můžete se podívat na tento zajímavý koncept s názvem Apple Watch Fit.

Fotogalerie Apple Watch Fit 2 Apple Watch Fit 3 Apple Watch Fit 4 Apple Watch Fit 5 +2 Fotek Apple Watch Fit 6 Vstoupit do galerie

Jedním z důvodů, proč dává řada uživatelů přednost fitness náramkům, je jejich kompaktní tvar a menší rozměry ve srovnání s chytrými hodinkami. Koncept Apple Watch Fit kombinuje charakteristický vzhled fitness náramků s oblíbenými funkcemi z Apple Watch. Náramek je oproti chytrým hodinkám od Applu výrazně užší a menší, a tvarem svého displeje připomíná například nositelnou elektroniku Fitbit. V konceptu bylo použito uživatelské rozhraní operačního systému watchOS, které vypadá dobře a přehledně i na výrazně menším displeji, aplikace typu Mapy si ale v tomto případě lze představit jen velmi těžko. Vzhledem k tomu, že se jedná primárně o fitness náramek, to ale není příliš na škodu. Vzhledem k tomu, že služba Fitness+ je napojená také na Apple Music, mohl by náramek Apple Watch Fit nabídnout také plnohodnotnou aplikaci Apple Music s možností streamování přímo do iPhonu. Další výhodou, kterou by náramek Apple Watch Fit mohl přinést, by mohla být výrazně nižší cena – náklady by bylo možné snížit například absencí always-on displeje, odstraněním některých funkcí, které nejsou pro provoz fitness náramku nezbytné, nebo třeba absencí některých senzorů. Zmíněný koncept počítá také s cellular verzí náramku Apple Watch Fit, díky čemuž by náramek mohl nabídnout i funkce pro rodičovskou kontrolu. V současné době se velké popularitě těší nejen Apple Watch SE, ale také Apple Watch Series 3, které pro řadu uživatelů představují cenově dostupný způsob pořízení chytré nositelné elektroniky od Applu. Náramek Apple Watch Fit by mohl být skvělým produktem nejen pro tuto cílovou skupinu, ale také pro ty, kteří by před klasickými chytrými hodinkami dali přednost fitness náramku.