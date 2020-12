4 tipy na HomeKit dárky, které stále stíháte koupit

Komerční sdělení: Doprava zdarma od 400 Kč a garance doručení do Vánoc pro objednávky do 18. 12. dopoledne! Pokud plánujete obdarovat jablíčkáře s nadšením do HomeKit domácnosti, máte poslední dny pro nákup na VOCOlinc.cz .

1. Homekit senzor jako spouštěč akcí ve vaší Domácnosti

Na dveře, okna, trezor, vrátka, nebo do libovolné skříně? Bluetooth senzor pohybu s technologií BLE 5.0 nepřetržitě komunikuje s domácím centrem (AppleTV, iPad či HomePod) a zasílá notifikace do vašeho iPhone ši Apple Watch. Můžete tak nastavit třeba zapnutí alarmu při nežádoucím otevření dveří, nebo rozsvícení žárovky při příchodu do místnosti.

Senzor zakoupíte zde

2. HomeKit smart zvlhčovač vzduchu s nativní podporou HomeKit

Potěší ženy i muže. Díky své 2,5l nádržce zvlhčí vzduch v prostorné místnosti za pár minut. Obzvlášť teď v topné sezóně přijde VOCOlinc Mistflow VH1 více než vhod! Přidejte ho do své relaxační scény v Domácnosti a užívejte aromaterapii přidáním pár kapek oleje. Pozor, nyní si k objednávce na VOCOlinc.cz můžete v košíku přihodit libovolný aroma olejíček jako dárek!

Smart zvlhčovač zakoupíte zde

3. První smart čistička vzduchu pro Apple HomeKit

Očekávaná novinka letošního roku je perfektní dárek především pro alergika a geeka v jedné osobě. Představujeme první čističku vzduchu s nativním připojením do ekosystému Apple HomeKit. Nejen že vám usnadní ovládání aplikací VOCOlinc a přehledným displejem, ale překvapí také výkonem – 500 m³/h a je vhodná až do 60 m². Čistí vzduch v 5 rychlostních úrovních a v tichém režimu vás rušit nebude (hlasitost kolem 30 dB), takže je vhodná i do ložnice či dětského pokoje.

Smart čističku vzduchu VOCOlinc zakoupíte zde

4. Poukaz na nákup chytré domácnosti ve vybrané hodnotě

Zvlhčovač, zásuvka, nebo LED pásek? Nechte výběr na obdarovaném a vytiskněte mu

pod stromeček poukaz na nákup u nás na e-shopu.

Na výběr máte poukaz v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč nebo 3000 Kč.

Online poukaz na VOCOlinc.cz zakoupíte zde