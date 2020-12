Recenze Klipsch T5 II True Wireless: Prémiový bezdrátový zážitek

V dnešní recenzi se podíváme na prémiová bezdrátová sluchátka Klipsch T5 II True Wireless. Jak již název napovídá, jedná se o druhou generaci populárního modelu T5, který cílí na trochu náročnější zákazníky, kteří se nechtějí spokojit se zvukově obyčejnými sluchátky. Zcela nový model, který jde do prodeje nyní v prosinci, bude dostupný za 4.990,- Kč. Stojí za to?

Specifikace

O zvukovou produkci se stará kompletně přepracovaný (oproti předešlému modelu) 5 mm dynamický měnič disponující frekvenčním rozsahem 10 Hz – 19 kHz. O provoz sluchátek se pak starají integrované baterie o kapacitě 50 mAh v každém ze sluchátek a 360 mAh v nabíjecím pouzdře. Sluchátka jako taková se chlubí až 8hodinovou výdrží baterie, kterou je možné prodloužit až o dalších 24 hodin nabíjením z pouzdra, na celkových 32 hodin. Z hlediska konektivity sluchátka podporují protokol Bluetooth 5.0, dále nabízí podporu pro kodeky SBC, AAC a aptX. K dispozici jsou celkem čtyři směrové mikrofony s funkcí pro zlepšení kvality snímání hlasu, podpora pro manipulaci s virtuální asistentkou, certifikace odolnosti IP67 a v neposlední řadě také podpora pro transparentní přehrávací režim. Sluchátka jsou k dispozici ve dvou barevných variantách.

Provedení

Už na první pohled je jasné, že zde máme co dočinění se sluchátky z vyšší cenové hladiny. Tomuto pocitu nejvíce napomáhá masivní hliníkové nabíjecí pouzdro, které je celokovové, poměrně těžké a velice bytelné. Otevírací mechanismus a jeho celkové vzezření připomíná zapalovač Zippo. Na zadní straně obalu se nachází nabíjecí USB-C konektor, na přední straně pak laserem vypálené logo. Vnitřní prostor obalu je vyvedený v plastu s některými gumovými detaily, které zajistí maximální stabilitu sluchátek uvnitř. Po odklopení krytu jsou viditelné tři notifikační diody signalizující úroveň nabytí pouzdra a sluchátka jako taková. Ta jsou sama o sobě vyrobena z plastu. Venkovní část zdobí kruhové tlačítko s logem Klipsch, vedle kterého se nachází barevná notifikační dioda signalizující režim sluchátek. Z hlediska provedení působí sluchátka solidně, překvapí relativně nízkou vahou.

Ergonomie

I ergonomie sluchátek je na vynikající úrovni a může za to především velké množství silikonových insertů, které se nachází v balení. Klipsch uživatelům nabízí celkem šest sad rozdělených dle velikosti a šířky špuntů. Svou velikost si tak najde skutečně každý a to, společně s nízkou vahou sluchátek a jejich dobrému tvaru zajišťuje pohodlí a stabilitu při nošení. V tomto ohledu není sluchátkům co vytknout.

Ovládání

K ovládání sluchátek slouží dvojice integrovaných tlačítek, přičemž každé sluchátko obsahuje jedno. Tlačítka jako taková jsou poměrně velká a mají takřka ideální odezvu. Není třeba na ně výrazně tlačit a nabídnou dobrou odezvu na stisk. Tlačítko na levém sluchátku se stará o zapnutí či vypnutí transparentního režimu, který zesílí dění kolem vás a vy se tak můžete například bavit s kolegy v práci, aniž byste museli sluchátka vyndávat z uší. Tato funkce se může hodit také v rušném provozu na ulici. Dlouhé stisknutí levého tlačítka upravuje hlasitost směrem dolů, dvojklik pak posouvá přehrávanou hudbu zpět. Pravé tlačítko pak ovládá funkci play/pause, zvyšuje hlasitost při podržení či posouvá přehrávanou hudbu dopředu při dvojkliku. Další ovládací možnosti jsou k dispozici také pro potřeby telefonování.

Zvuk

Zvukový přednes sluchátek je vynikající. Na poměry špuntových sluchátek zaujme především čistotou a detaily, přičemž si zároveň zanechává poměrně silnou basovou složku, která však vůbec nepůsobí rušivým dojmem. Vokály jsou čisté, výšky nejsou příliš zvýrazněné a projev jako takový je úderný a velice vyvážený. Zajisté mu pomáhá také špuntová konstrukce, která přenáší zvuk o poznání lépe než klasické peckové modely. S vysokou hlasitosti se sluchátka vypořádávají s grácií a nedochází k citelné degradaci zvukového projevu.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Klipsch T5 II True Wireless jsou opravdu povedeným modelem, který potěší ty, kteří chtějí něco navíc. Ať už jde o vizuálně povedené provedení, solidní výdrž baterie, dobrou ergonomii či skvělé podání zvuku. K dokonalosti chybí například funkce pro připojení více zařízení najednou, což se občas hodí, jinak však není tomuto modelu příliš co vytknout.

