Vůbec poprvé přišel Apple u svých jablečných telefonů s certifikací IP, která zaručuje prachuodolnost a voděodolnost, s iPhonem 7. Postupem času a s příchodem nových zařízení dochází samozřejmě k neustálému vylepšování, a tak je například nejnovější iPhone 12 Pro schopen odolat vodě až do hloubky šesti metrů, a to po dobu třiceti minut. Pokud takto iPhone do vody ponoříte a po nějaké době jej vytáhnete, tak se můžete setkat s určitými problémy, které mají co dočinění s reproduktory. Ty nemusí hrát tak kvalitně a hlasitě jako před ponořením, což způsobuje voda, která v nich zůstala. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem lze vodu z reproduktorů iPhonu jednoduše dostat.

Jak na iPhone vytlačit vodu z reproduktorů

Máte-li na vašem iPhone problémy s reproduktorem a myslíte si, že by za to mohla voda, tak existuje jednoduchý způsob, pomocí kterého ji lze dostat „ven“. Pomůže vám aplikace a určitá frekvence zvuku, která vytvoří vibrace a pomůže vodu vytlačit. Postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste si na App Store stáhli bezplatnou aplikaci s názvem Sonic.

Po stažení a úspěšné instalaci zmíněnou aplikaci klasicky spusťte.

Nyní se zobrazí jednoduché rozhraní aplikace, ve které vás zajímá ikona kapky vody uprostřed.

Jakmile tuto ikonu stisknete, tak se začne přehrávat zvuk o frekvenci cca 165 kHz, který je ideální pro vytlačení vody.

Před stisknutím se ujistěte, že máte hlasitost nastavenou na nejvyšší.

Pak už jen stačí na ikonku kapky vody klepnout a několik (desítek) sekund počkat.

Po určité době by se měla voda z reproduktorů vytlačit.

Kromě toho si v rámci aplikace Sonic můžete pustit zvuk o libovolné frekvenci. To se hodí v případě, pokud si chcete vyzkoušet jakou frekvenci jste schopni ještě slyšet, někteří uživatelé pak uvádí, že určitá frekvence zvuku dokáže odpuzovat komáry, což by se mohlo hodit především v létě. Pro rozšíření obzorů, Apple Watch disponují podobnou funkcí přímo v rámci watchOS – stačí otevřít ovládací centrum a klepnout na ikonu kapky.