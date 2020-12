Apple vydal iPadOS 14.3. Co je nového?

Pokud jste majiteli iPadu kompatibilního se systémem iPadOS, můžete si do něj nyní stáhnout další jeho veřejnou verzi – konkrétně iPadOS 14.3. Ten na jablečné tablety přináší řadu užitečných vychytávek i oprav nepříjemných chyb, kvůli čemuž je jeho instalace doporučena všem uživatelům a to v co možná nejkratším časovém úseku. Pokud se však do stahování pustíte hned teď, počítejte s tím, že stahovací rychlost nebude kvůli vytíženosti serverů Applu nikterak závratná. Postupem času se však dostane na standardní hodnoty, které umožní stažení updatu poměrně rychle.

Fotogalerie iPadOS 14 1 iPadOS 14 2 iPadOS 14 3 iPadOS 14 4 +10 Fotek iPadOS 14 5 iPadOS 14 6 iPadOS 14 7 iPadOS 14 8 iPadOS 14 9 iPadOS 14 10 iPadOS 14 11 iPadOS 14 12 iPadOS 14 13 Vstoupit do galerie

Kompletní seznam novinek a vylepšení z iPadOS 14.3

iPadOS 14.3 obsahuje podporu pro Apple Fitness+ a AirPody Max. Toto vydání také přináší informace o soukromí v App Storu a obsahuje další funkce a opravy chyb pro váš iPad.

Apple Fitness+

Nové možnosti zlepšování kondice s Apple Watch pomocí studiových cvičení dostupných na iPadu, iPhonu a Apple TV (Apple Watch Series 3 nebo novější)

Nová aplikace Kondice na iPadu, iPhonu a Apple TV, ve které můžete procházet cvičení, trenéry a osobní doporučení ve Fitness+

Každý týden nová videocvičení v deseti populárních kategoriích: vysoce intenzivní intervalový trénink, jízda na kole v interiéru, jóga, posilování středu těla, silové cviky, tanec, veslování, chůze na běžeckém pásu, běh na běžeckém pásu a soustředěné vychladnutí

Playlisty vybrané trenéry Fitness+, které se dobře hodí k vašemu cvičení

Předplatné Fitness+ je k dispozici v Austrálii, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Spojených státech a na novém Zélandu

AirPody Max

Podpora pro AirPody Max, nová sluchátka přes uši

Vysoce věrná reprodukce s bohatým zvukem

Adaptivní ekvalizér v reálném čase upravuje zvuk podle usazení náušníků

Aktivní potlačování hluku vás izoluje od okolních zvuků

V režimu propustnosti zůstáváte ve sluchovém kontaktu s prostředím

Prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybů hlavy vytváří iluzi poslechu v sále

Fotky

Úpravy fotek ve formátu Apple ProRAW v aplikaci Fotky

Nahrávání videí při 25 fps

Zrcadlení čelního fotoaparátu při pořizování fotek na iPadu Pro (1. a 2. generace), iPadu (5. generace nebo novějším), iPadu mini 4 a iPadu Air 2

Soukromí

Nová sekce s informacemi o soukromí na stránkách App Storu, která obsahuje souhrnná oznámení vývojářů o ochraně soukromí v aplikacích

Aplikace TV

Nový panel Apple TV+ vám usnadní objevování a sledování původních pořadů a filmů z produkce Apple Originals

Vylepšené hledání, se kterým můžete procházet kategorie, například žánry, a které vám bude zobrazovat nedávná hledání a doporučení už během psaní

Zobrazení nejčastějších výsledků hledání v kategoriích filmy, televizní pořady, účinkující, televizní stanice a sport

Klipy aplikací

Podpora spouštění klipů aplikací naskenováním kódů klipů aplikací, které vyvinula společnost Apple, pomocí aplikace Fotoaparát nebo z Ovládacího centra

Kvalita ovzduší

K dispozici v Mapách a Siri pro lokality v kontinentální Číně

Zdravotní doporučení v Siri při určitém stavu ovzduší ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Indii a Mexiku

Safari

Možnost nastavení vyhledávače Ecosia v Safari

Toto vydání také řeší následující problémy:

Nedoručení některých oznámení z aplikace Zprávy

Selhání při pokusu o otevření složek aplikací

Nefunkční hledání ve Spotlightu a otvírání aplikací ze Spotlightu

Selhání při pokusu o zobrazení členů skupiny v Kontaktech při psaní zprávy

Nedostupnost oddílu Bluetooth v Nastavení

Selhání při nastavování bezdrátového příslušenství a periferních zařízení pracujících na WAC protokolu

Zavření klávesnice při přidávání seznamu v aplikaci Připomínky pomocí VoiceOveru

Některé funkce můžou být k dispozici jen ve vybraných oblastech nebo jen na určitých zařízeních Apple. Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na https://support.apple.com/kb/HT201222.