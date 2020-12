TOP 5 produktů od Applu, které díky předvánočnímu výprodeji na Alze seženete levněji

Vánoce jsou za dveřmi a to pro mnohé z nás znamená jediné – stres ze shánění dárků pomalu ale jistě graduje. My bychom vám s ním velmi rádi pomohli pár dalšími tipy na dárky, které lze nyní sehnat jednak za velmi slušné ceny a jednak stále s bezproblémovým doručením do Vánoc a potažmo i s dopravou zdarma. Náš dnešní výběr se dotkne konkrétně předvánočního výprodeje na Alze s názvem Vánoční trháky. Ještě než se do prezentace tipů pustíme vás však musíme upozornit na to, že jsou všechny produkty kusově omezené a je možné, že budou brzy vyprodány. Při psaní tohoto článku byly nicméně stále skladem.

iPhone 11

Fotogalerie iphone 11 1 iphone 11 2 iphone 11 3 iphone 11 4 +2 Fotek iphone 11 5 Vstoupit do galerie

Pokud nelačníte po vyloženě nejnovějším iPhonu, pak by vás mohla zaujmout sleva na iPhone 11. Ten si sice svou premiéru odbyl už před rokem, stále však patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější telefony na světě. Vzhledem k jeho kvalitám v čele s vynikající výdrží baterie, kvalitním fotoaparátem či líbivým displejem se však této skutečnosti vlastně ani nelze divit. Když k tomu všemu navíc přičteme nynější slevu v rámci předvánočního výprodeje, díky které se dá telefon sehnat v základu za parádních 16 990 korun namísto obvyklých 18 490 korun, dostaneme pravděpodobně jeden z hlavních hitů letošních Vánoc.

Apple iPhone 11 můžete zakoupit zde

iPad Pro 11” (2018)

Fotogalerie iPad pro apple pencil Magic Keyboard iPad Pro iPad Pro ipad pro nahled Vstoupit do galerie

Tablety z dílny Applu se těší v posledních letech čím dál větší popularitě, která navíc zcela určitě hned tak neskončí. S ohledem na jejich hardwarové specifikace i skvělý operační systém iPadOS se však této věci absolutně nelze divit. Někteří uživatelé jsou s nimi dokonce natolik spokojeni, že jimi nahrazují klasické Macy. A právě jeden kousek vhodný na náhradu Macu spadl i do předvánočního výprodeje. Jedná se konkrétně velmi výkonný iPad Pro (2018) s 11” Liquid Retina displejem a úložištěm 1 TB, které vám zajisti dostatek místa pro vaše soubory na řadu let dopředu – tedy alespoň většině běžných uživatelů. Ušetřit lze nyní na tomto stroji skoro 10 tisíc korun.

Apple iPad Pro 11″ (2018) můžete zakoupit zde

Originální řemínky pro Apple Watch

Fotogalerie apple reminky 2 apple reminky 3 Vstoupit do galerie

Jedním z hlavních benefitů Apple Watch je jejich snadná přizpůsobitelnost pomocí řemínků. Těch je v současnosti na trhu obrovské množství v různých cenových kategoriích i vzhledech, přičemž velmi slušné množství modelů nabízí i samotný Apple. Ačkoliv jsou jeho řemínky poměrně drahé, i zde platí, že se díky Vánočním trhákům dají sehnat o stovky či v některých případech dokonce tisíce korun levněji, čímž jsou rázem pro mnohé z nás lákavější. Pokud tedy láká originální řemínek od Applu i vás, mohli byste si nyní na Alze přijít na své.

Originální řemínky pro Apple Watch můžete zakoupit zde

Originální kryty pro iPhone

Fotogalerie apple kryty 1 apple kryty 2 apple kryty 3 apple kryty 4 Vstoupit do galerie

Nic nebolí víc než škrábanec na novém iPhonu. Abychom tomu zamezili, využívá naprostá většina z nás kryty či pouzdra pro ochranu těl telefonů. Mezi ty nejoblíbenější pak patří bezesporu originální kousky z dílny Applu vytvořené buď z kůže nebo ze silikonu. Tyto kryty jsou totiž velmi kvalitní, na iPhony dokonale pasují a jsou designovány stejným jazykem jako jablečné telefony, díky čemuž nikterak nepoznamenávají jejich desigin. Jejich cena je sice zpravidla vyšší, díky předvánočnímu výprodeji je však lze nyní na spoustu modelů možné získat o stovky korun levněji

Originální kryty pro iPhone můžete zakoupit zde

Originální nabíjecí příslušenství

Pro nabíjení Apple produktů jsou obecně doporučovány buď originální nabíječky a kabely, nebo minimálně kabely a nabíječky s certifikací MFi, které by měly být spolehlivé stejně jako originály. V obou případech se sice jedná o poměrně drahý špás, díky občasným slevám se však dá přesto čas od času nakoupit za více než příjemné ceny. Skvělým příkladem může být nynější sleva na metrové originální Ligtning kabely a 5W nabíjecí adaptéry – tedy de facto na to nejzákladnější příslušenství, které lze k nabíjení Apple produktů využít. Kromě toho se pak do slušné slevy dostal i 3,5mm / Lightning adaptér.

Originální nabíjecí příslušenství můžete nakoupit zde