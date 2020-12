Spekulace a patenty. Co předcházelo vydání AirPods Max?

Společnost Apple představila v týdnu svá nová náhlavní sluchátka AirPods Max. Přestože se jedná o novinku, počátky vývoje tohoto doplňku sahají dokonce až do roku 2016. V dnešním článku si zmapujeme, jak probíhal vznik AirPods Max, připomeneme si veškeré spekulace a patenty.

Na počátku byl patent

Jak už to u Applu bývá, vše začalo spekulacemi a patenty. O tom, že by cupertinská společnost mohla v budoucnu přijít s vlastními náhlavními sluchátky, se začalo spekulovat přinejmenším ve chvíli akvizice značky Beats. Příslušné patenty na sebe navíc nenechaly dlouho čekat. V době, kdy celý svět očekával, zda dá Apple s příchodem iPhonu 7 skutečně sbohem sluchátkovému jacku, se objevily zprávy o patentu o náhlavních sluchátkách se schopností automatického přepínání mezi “drátovým” a bezdrátovým režimem. Postupně se začaly objevovat další různé patenty – jeden z nich například popisoval náhlavní sluchátka, která by disponovala schopností rozpoznat pravé ucho od levého za pomoci speciálních senzorů a přizpůsobit tomu svůj zvuk.

Spekulace a přísliby

V roce 2018 přinesla agentura Bloomberg zprávu, podle které Apple chystá nová špičková náhlavní sluchátka. Sluchátka měla disponovat například funkcí aktivního potlačení okolního hluku a svým designem měla připomínat náhlavní sluchátka Beats. O příchodu sluchátek tohoto typu mluvil v té době také známý analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého měla novinka spatřit světlo světa nejpozději počátkem roku 2019. V následujících letech začaly spekulace o chystaných náhlavních sluchátkách od Applu nabírat na intenzitě. Patenty už na rozdíl od uplynulých let nebyly v centru pozornosti, mluvilo se spíše o designu, funkcích a datu představení. K budoucím sluchátkům se na svých twitterových účtech vyjadřovali různí známí leakeři, internetem také kolovaly všelijaké více či méně povedené koncepty a rendery. O tom, že Apple skutečně představí vlastní náhlavní sluchátka, již prakticky nebylo pochyb – otázka byla pouze kdy, a jaké funkce nabídnou. Nejprve se mluvilo o tom, že Apple svá sluchátka – médii označovaná většinou jako AirPods Studio – představí spolu s letošními iPhony. Sluchátka měla disponovat funkcí aktivního potlačení hluku, režimem propustnosti, a měla nabídnout výrazně vyšší kvalitu zvuku ve srovnání se stávajícími AirPody. Co se designu týče, nepanovala přesná shoda ohledně toho, zda budou sluchátka připomínat více Beats Studio nebo Marshall Major III. Sluchátka měla být podle leakerů vyrobena z kombinace kůže a kovu, mluvilo se také o možnosti dotykového ovládání přes náušníky. Prakticky od začátku bylo víceméně jasno v tom, že sluchátka opravdu nebudou nejlevnější – odhadem se cena pohybovala v přepočtu mezi 10 – 14 tisíci korunami.