Tipy na vánoční dárky pro nejrůznější jablíčkáře

Komerční sdělení: Čas letí jako voda, a ačkoliv se vám to nemusí zdát, tak Vánoce se již nezadržitelně blíží. Od Štědrého dne nás dělí pouze 20 posledních dní, kdy máme poslední šanci na nákup vánočních dárků. Přesně proto jsme s naším partnerem iPouzdro.cz dali hlavy dohromady a přinášíme vám souhrn těch nejlepších dárků, kterými potěšíte prakticky jakéhokoliv jablíčkáře. Pojďme se na to tedy společně podívat.

Žhavé zboží

V posledních několika měsících raketově vystřelily dva produkty, které zde rozhodně nesmíme zapomenout zmínit. Konkrétně se jedná o dotykové pero ESR Digital Stylus pro jakýkoliv iPad či iPhone, kterému jsme dokonce věnovali celou recenzi. Jedná se o prvotřídní alternativu k jablečné Apple Pencil, jejíž koupí potěšíte prakticky každého uživatele zmiňovaného jablečného tabletu.

Možná si říkáte, že není možné, aby v tomto výběru chyběla nějaká ta bezdrátová nabíječka. A máte pravdu. Není žádným tajemstvím, že budoucnost je bezdrátová, kvůli čemuž stále více jablíčkářů se začíná spoléhat na tyto nabíječky, díky kterým se nemusíte obtěžovat s otravnými kabely. Do těchto tipů jsme vybrali velice oblíbený produkt ESR 3in1 Wireless Station. Jak již samotný název napovídá, tento kousek si dokáže poradit s nabíjením až třech produktů najednou, kdy konkrétně nabízí napájecí kolébku pro Apple Watch a dvě cívky pro dobíjení skrze standard Qi. Tímto způsobem si tak můžete nechat nabíjet vaše jablečné hodinky, iPhone a AirPods, přičemž vám nabíječka zároveň poslouží jako designový stojánek.

Ideální dárek pro ženy jablíčkářky

Každou ženu bezesporu potěší něco hezkého na sebe. Co tak to ale rovnou skombinovat například s příslušenstvím pro iPhone? V tomto směru byste rozhodně neměli přehlédnout vyhlášené kryty a obaly od značky Karl Lagerfeld. Z těchto produktů musíme rozhodně vyzdvihnout kryt Heads Glitter Silver a pouzdro pro AirPods Pro Choupette Black. Milovnice klasiky poté rozhodně nadchne příslušenství značky Guess. Zde najdeme kryty na mobil, mezi kterými vyčnívá Flower Shiny, a poté obaly pro AirPods a AirPods Pro.

Ideální dárek pro muže jablíčkáře

Muže bychom si mohli rozdělit do dvou kategorií – a to na vášnivé sportovce či pohodlnější elegány. Podle toho se samozřejmě odvíjí i výběr toho správného krytu. Pokud chcete obdarovat aktivního muže, který tráví více času venku nežli doma, tak koupí produktu od společnosti UAG rozhodně neprohloupíte. Jedná se o extrémně odolné kryty s patřičnou certifikací. Vyzdvihnout musíme například Plasma Ice Clear anebo Pathfinder Black.

Co ale pro muže z druhé zmiňované skupiny? V takovém případě vám můžeme doporučit značku Decoded, jejíž produkty jsou převážně tvořeny z kůže. Nabídka je navíc skutečně obsáhlá, díky čemuž můžete například barvu krytu sladit s nejčastějším outfitem dané osoby. Přesně proto doslova musíme zmínit luxusní kryt Leather Backcover Black, který je vyroben z prémiové kůže.

Ideální dárek pro ty nejmenší

Není žádným tajemstvím, že děti milují filmy, seriály a pohádky. Co takhle jim proto patřičně ozdobit jejich telefon? S tímto vám dokáže dokonale pomoci společnost ERT a její designově parádně zpracované kryty. V nabídce se nachází různé kryty s tématy ze světů jako Marvel, DC, Disney a podobně. Zakoupit tak můžete například kryt s Mickey Mousem, s logem Batmana, s Hulkem a podobně.

Výhody, které poskytuje iPouzdro.cz

Obchod iPouzdro.cz si nejvíce cení svých zákazníků, a proto se snaží jim předvánoční nákupy co možná nejvíce usnadnit. Přesně proto si jakoukoliv vaši objednávku můžete rovnou osobně vyzvednout v pražském skladu. Zároveň by vás mohla potěšit možnost expresního večerního doručení pro Praze a exkluzivní bezplatná služba, díky které můžete jakékoliv zakoupené zboží vrátit do 30 dní.

