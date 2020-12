Největší solární teleskop na světě dokázal pořídit fotografii úžasné sluneční skvrny, jejíž průměr je 16 000 kilometrů. Bez potíží by se tam tedy vešla i naše planeta. Skvrna, jež připomíná Sauronovo oko, je vůbec první fotografií sluneční skvrny zmíněného teleskopu DKIST, který se staví již od roku 2013. Plné uvedení do provozu by mohlo přijít v příštím roce, ovšem práce ztěžuje pandemie koronaviru. Na fotografii se můžete podívat pod článkem.