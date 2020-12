Stahujte: Legendární Zaklínač 1 pro PC je nyní ke stažení zdarma

Vánoční atmosféra dosedá už na kdekoho. Zřejmě se tak děje i u vývojářů z CD Projekt Red. Ti teď ostatně mají hlavu v oblacích po několikaletém vývoji hry Cyberpunk 2077, která dorazí již 10. prosince. Jistě mají též trochu strach, zda je hra po tolika odkladech skutečně tak dobrá, jak by se na délku vývoje patřilo. Cyberpunk ale nechme stranou. Vývojáři z CD Projekt Red si totiž pro hráče připravili možnost stáhnout prvního Zaklínače, a to zcela zdarma.

Zaklínač samozřejmě není jen hra, vše se odvíjí od fantastické knižní ságy, jež dala vzniknout například také seriálu, který se ukázal na Netflixu téměř přesně před rokem. Pokud jde ale o hry, většina z vás má ještě v paměti pravděpodobně třetí díl. Ač od jeho vydání uplynula pěkná řádka let, stále se řadí mezi velmi dobře prodávané tituly. Proč se ale nepodívat na počátek hry, když to jde zcela zdarma? Vývojářské studio nabízí první díl Zaklínače, tedy konkrétně The Witcher: Enchanced Edition. Co je k tomu potřeba? Stačí si nainstalovat GOG Galaxy. Jakmile tak uděláte, zamiřte do záložky „Recent“, odsouhlaste podmínky a potvrďte vlastní vytvoření kopie. Pokud je vám nabídka sympatická, měli byste jednat co nejdříve, jelikož nikdo neví, kdy CD Projekt Red tuto akci „utne“. Dobrou zprávou je také skutečnost, že si nestáhnete jen hru. Soubor obsahuje také rozhovory, mapy, soundtracky a tapety. Jistě je tedy o co stát.