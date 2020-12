Call of Duty je jednou z nejznámějších herních sérií. Studio Activision na svých stránkách uvedlo, že prodeje her z této série za posledních 12 měsíců vydělaly 2,48 miliardy eur. Nejde samozřejmě jen o kopie her. Řeč je v tomto případě také o in-game nákupech, merchi a poplatcích za licence. Který díl ze série Call of Duty je váš nejoblíbenější?