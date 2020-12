Samsung údajně pracuje na fotoaparátu s rozlišením 600 MPx

Kvalita fotografií je jedním z argumentů, proč si ten či onen smartphone pořídit. Podle leakera Ice Universe pracuje Samsung na snímači s rozlišením 600 MPx. Uvádí se, že lidské oko má „rozlišení“ přibližně 576 MPx. Pokud jihokorejský gigant na něčem takovém opravdu pracuje, problémem by mohla být velikost. Takový snímač pro smartphone by totiž zabíral 12 % zadní plochy. Navíc by smartphone byl o dost „tlustší“. Pokud bychom takový snímač implementovali do Galaxy Note 20, jeho tloušťka by vzrostla z 8,3 mm na 22 mm, což by mohlo být v kapse dost nepohodlné. Na každý pád je třeba zdůraznit, že se jedná o neověřené informace.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020