Bloomberg: Apple chystá pro Macy 32jádrové procesory, nasadí je už brzy

Přestože si první Macy s procesory Apple Silicon odbyly svou premiéru teprve před pár týdny, zraky mnoha jablíčkářů směřují už k jejich nástupcům, potažmo nástupcům jiných Maců. Na ty se ve své nové zprávě zaměřili zpravodajci z agentury Bloomberg, jejíž zdroje se dlouhodobě řadí mezi ty nejlepší v oboru. Co tedy o chystaných novinkách již víme?

Zdroje Bloombergu tvrdí, že má Apple v brzké budoucnosti v plánu představit Macy s čipy s až 20 jádry CPU, kdy 16 z nich má být vysoce výkonných a 4 pak úsporná pro jednodušší operace. Tyto čipsety by se měly dostat do vyšších řad MacBooků Pro a iMaců. V plánu je nicméně i jejich využití v Macu Pro, který má Apple údajně naplánován na rok 2022. V jeho případě se nicméně “dvacetijádra” dočkáme zřejmě jen u základních verzí, u těch vyšších se totiž počítá až se 32 jádry, díky čemuž by měl být jeho výkon naprosto neuvěřitelný.

Co se týče odhalení novinek se Silicony, podle Bloombergu by se měla jejich další várka ukázat už na jaře příštího roku s tím, že následovat by pak měly další Macy na podzim. O jaké stroje se bude na jaře a na podzim jednat však bohužel v tuto chvíli zatím není jasné a nezbývá tak než čekat na jejich odhalení. Obecně se nicméně předpokládá, že by jaro mohlo přinést iMacy a 16” MacBooky Pro, podzim pak upgrade iMaců Pro a možná i první upgrady “emkových” Maců. Vše však v tomto směru ukáže až čas.