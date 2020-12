Podívejte se na zřícení radioteleskopu Arecibo

Radioteleskop Arecibo, jenž se nacházel v Portoriku, byl v provozu od roku 1963 a má za sebou několik velkých objevů (například jím byly objeveny první planety mimo naši soustavu). V posledních týdnech se ale objevovaly zvěsti o špatném stavu ocelových lan a celé konstrukce, přičemž se rozhodlo o ukončení provozu. Nebylo ale jasné, jak likvidace proběhne. To už je ale nyní jedno, jelikož konstrukce o hmotnosti 900 tun se sama zřítila. Na záběry se můžete podívat pod odstavcem.

Stunning video depicting the moment Arecibo Observatory telescope platform collapsed and smashed into the dish. Some amazing views from drone are also here: pic.twitter.com/5pEFv6vcXl

— Tal Inbar (@inbarspace) December 3, 2020