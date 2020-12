Tvůrci Microsoft Flight Simulator ukazují, jak se o svůj titul starat. Po zlepšení grafiky při přeletu nad USA, a avizovaném zlepšení ve Velké Británii, zde máme další novinku. Hra by totiž měla podporovat VR, a to na platformách Windows Mixed Reality, Valve a Oculus (možná i více). V režimu VR bude fungovat létání i režim nabídky. Velkého zlepšení se dle výkonného producenta dočkáme do konce roku. Další zdroje tvrdí, že by se tak mělo stát už 22. prosince. Nechme se ale překvapit.