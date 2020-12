Přispět na boj proti COVID-19 můžete nyní jakýmkoliv nákupem v Apple Storu, stačí využít Apple Pay

Stalo se již tradicí, že Apple první adventní týden spouští ve svých obchodech a na Online Storu velkou akci na podporu nadačních fondů pro boj proti nemocem – v minulosti se jednalo konkrétně o AIDS, letos pak i o COVID-19. Ani letošní rok není v tomto směru jiný, jelikož Apple svou klasickou akci před pár desítkami minut spustil.

Pokud byste akci Applu na podporu boje proti COVID-19, na který je letos primárně zaměřena, chtěli podpořit i vy, lze tak učinit velmi jednoduše. Stačí totiž jen to, abyste do 7. prosince zakoupili na jeho Online Storu, potažmo v Apple Storech nebo aplikaci Apple Store jakýkoliv produkt a ten zaplatili přes Apple Pay. Za každou takto provedenou a zaplacenou objednávku pak Apple přispěje jeden dolar (tedy zhruba 23 korun) nadačnímu fondu. Do 30. června 2021 pak půjdou tomuto fondu i příspěvky z nákupů (PRODUCT)RED produktů, které sloužily dříve na podporu boje proti HIV/AIDS.

Fotogalerie product red projekt 6 product red projekt 5 product red projekt 4 product red projekt 3 +3 Fotek product red projekt 2 product red projekt 1 Vstoupit do galerie

O dobročinných aktivitách informuje nyní Apple také na své mikrostránce věnované právě organizaci (RED) a Globálního fondu na covid-19, kterou si můžete prohlédnout zde. Jelikož se týká akce celého světa, je stránka samozřejmě i v češtině. Poměrně zajímavé je nicméně to, že zatímco velkým písmem na mikrostránce hlásá: “Všechny nákupy placené pomocí Apple Pay až do 7. prosince….”, v dodatečných informacích na konci stránky tuto věc částečně popírá, jelikož informuje o tom, že přispěje maximálně 1 milion dolarů – tedy jinými slovy přispěje maximálně za jeden milion nákupů.