Nadcházející filmy a seriály z dílny Netflixu budou stát pravděpodobně za to. Na podzim příštího roku je plánovaná premiéra animovaného filmu s názvem Back to the Outback. Jedovatým zvířatům se znelíbí pobyt za mřížemi. Rozhodnou se tedy uprchnout. V hlavních rolích uslyšímě Islu Fisher, Erica Banu či Guye Pearce. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.