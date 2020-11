YouTube umí na Android TV 8K. Je to ale zatím k ničemu

Chytré televize na konkurenční Android TV se „naučily“ přehrávat a streamovat 8K video na YouTube. Má to ale pochopitelně několik úskalí. Přirozeně je třeba vlastnit 8K televizor, a to se systémem Android TV 10 a novější. Dále je podmínkou podpora kodeku AV1 s dekódováním 8K. Vtipné tedy je, že na televizory s Android TV aplikaci nenainstalujete. Nejdříve to bude možné s televizorem TCL X915 8K TV, který ovšem dostane Android TV 9.0. Bude tedy třeba počkat na aktualizaci. Televizory Samsung a LG umí 8K na YouTube od května.