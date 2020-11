Propast mezi americkým Applem a tím pro zbytek světa se čím dál více prohlubuje

Jestli něco na Keynotes Applu vyloženě nesnáším, pak jsou to informace o dostupnosti novinek. Nezřídka kdy se totiž stává, že jsou ty nejzajímavější softwarové a mnohdy i hardwarové vychytávky “US only”, potažmo omezené jen na několik málo vybraných států. Jasně, vzhledem k tomu, že je Apple zaměřen jako naprostá většina firem na maximalizaci výdělku, se člověk žijící v České republice musí tak nějak smířit s tím, že si třeba na Siri počká déle než jablíčkáři v několikanásobně lidnatějších zemích, protože se vývoj českého jazyka dřív než například angličtiny či němčiny logicky nevyplatí. Jsou ale věci, u kterých “US only” člověk chápe jen stěží, byť by třeba i chtěl.

Apple pořádá poměrně často a rád nejrůznější slevové promo akce na své služby v čele s Apple Music, Apple News+, Apple TV+ a tak podobně. Ačkoliv je však naprostá většina jeho služeb (vyjma News+ či blížící se Fitness+) dostupná i u nás a potažmo v dalších malých zemích, promo akce se zpravidla týkají jen zahraničí – primárně pak přímo USA. Kdyby se jednalo o hlouposti, člověk by nad tím asi bez větších problémů mávl rukou, ale když Apple ochotně v USA rozdává skrze Shazam pětiměsíční bezplatné předplatné na Apple Music, máchnutí už tak snadné není. Přeci jen se totiž jedná o bezplatné předplatné s téměř dvojnásobnou délkou oproti tomu, které lze získat i v Česku. Že je velmi lákavé je tedy skoro až zbytečné jakkoliv výrazněji zmiňovat.

Svým způsobem zvláštní je i rozdávání delšího zkušebního předplatného u služby Apple News+ – tedy jakéhosi Netflixu pro noviny a časopisy. Jeho dostupnost je totiž také nastavena jen na několik málo vybraných států, což mu ve výsledku i sráží jeho vaz. Podle dostupných informací totiž není zájem o službu nikterak velký, kvůli čemuž jí dává čím dál více vydavatelství vale. Zájem by šel přitom zcela určitě výrazně vzhůru, kdyby Apple službu zpřístupnil v širokém zahraničí, které je jí zatím prakticky neposkvrněné. Místo toho ale skoro až nelogicky přichází s delším bezplatným předplatným, které poskytuje na již vcelku dost vyloveném rybníku. A takto by mohl člověk pokračovat skoro až do nekonečna. Hezkým příkladem jsou totiž třeba i obří slevy v iTunes či americkém App Store, potažmo vychytávky typu Trade-in program provozované přímo Applem. Zapomenout nesmíme ani na nejrůznější bonusové programy v rámci Apple Pay, které běží v USA co chvíli a které jsou z části zaštiťovány právě Applem.

Podtrženo, sečteno – v minulosti jsme už mnohokrát nadávali na to, že je “americký” Apple a ten “český” (potažmo ten pro zbytek světa vyjma pár vybraných zemí v čele s Kanadou či Austrálií) a jak se zdá, jiné to v tomto směru nebude ani v přítomnosti a budoucnosti. Applu se totiž zcela evidentně své zaběhlé zvyklosti měnit nechtějí, jelikož kdyby tomu bylo jinak, už snahu zcela určitě vidíme. Produkty, u kterých by se mohl celosvětovými bonusy blýsknout, totiž ve svém portfoliu “bohužel” má.