Recenze PocketBook InkPad 3 Pro: čtečka e-knih na kterou po roce používání nedáme dopustit

Dovolená je ideální čas pro čtení knih a i já na ní sem tam nějakou tu knihu přečtu. Když jsme však poslední roky začali trávit mimo domov skutečně celé léto a moje žena polovinu místa v kufru auta zaplnila knihami, nadešel nejvyšší čas to řešit. Na loňské Vánoce jsme tedy dostali dárek oba – ona čtečku knih PocketBook InkPad 3 Pro a já možnost sbalit si do kufru o pár věcí víc. Po téměř roce testování, kdy se stala čtečka elektronických knih parťákem, který moji ženu doprovází na každou dovolenou a používá ji i doma místo klasických knih, nadešel čas ji trošku vyzpovídat, půjčit si PocketBook a napsat o něm pár řádků na LsA.

Nejprve troška technických informací, které si na dalších řádcích rozebereme a vysvětlíme. PocketBook je elektronická čtečka knih s E-ink displejem o rozlišení 1872 × 1404 bodů, který disponuje nasvícením. Její hmotnost je 225 gramů při velikosti displeje 7,8″. PocketBook nabízí jak Wi-Fi, tak i Bluetooth a pro dobíjení slouží micro-USB konektor. Vnitřní kapacita je 16GB a rozhraní čtečky je pokud ji zakoupíte u zdejších prodejců v češtině, slovenštině, maďarštině, němčině a angličtině. Knihy si můžete samozřejmě nahrát v libovolném jazyku. Tělo čtečky je plastové a součástí balení je také jeho ochranné pouzdro a nabíjecí USB kabel. Co se technických věcí týká, pro začátek by to mohlo stačit a teď už se pojďme podívat na to, co to elektronická čtečka knih je, jak funguje a co vše umí PocketBook 740 InkPad 3 Pro.

Možná vás napadlo, jak dostanete knihy do čtečky – obzvlášť v případě, kdy ji chcete věnovat třeba někomu z rodiny, kdo vůbec nepoužívá klasický počítač (například babička nebo tak podobně). Vše je extrémně jednoduché. Při prvním spuštění čtečky si zaregistrujete mail a na ten si následně z různých e-shopů nebo online knihkupectví pošlete elektronickou knihu rovnou při koupi. Do pár minut po koupi vám dojde kniha automaticky do čtečky, kam se sama stáhne a uloží a vy můžete už jen číst. Druhou možností je pak dropbox. Přihlásíte si do PocketBooku svůj účet u dropboxu a do toho si pak nahráváte knihy, které se opět hned ukážou ve čtečce, do které se uloží. Koupi knihy tedy zvládne opravdu každý. Navíc pokud se zeptáte majitele čtečky na jeho email, který pro ni používá, můžete mu bez problémů knihu darovat.

Čtečka podporuje veškeré rozšířené formáty e-knih, mezi které patří PDF, EPUB, DOC, HTML, DOCX, TXT. V každém online knihkupectví je vždy na výběr stažení knihy v některém z těchto formátů a nikdy se vám nestane, že by nebyla kniha kompatibilní s vaši čtečkou. Pro uložení knih slouží vnitřní kapacita 16GB, což vzhledem k tomu, že většina knih má velikost do 2 až 3 MB znamená, že do smrti nemáte šanci přečíst tolik knih, kolik jich můžete mít najednou uložených ve čtečce. Samozřejmě je možné knihy z čtečky mazat, ovšem nebudete k tomu mít důvod ať už z hlediska místa, které vám hned tak nedojde nebo z hlediska toho, že se knihy přehledně řadí ve vaší elektronické knihovně, kde je můžete vyhledávat, řadit a tak dále.

Samotné čtení pak probíhá velmi jednoduše, stejně jako u klasické knihy. Můžete listovat stránkami, dělat si poznámky přímo do textu nebo si vytvořit záložky. Samozřejmě si pak čtečka u každé knihy pamatuje poslední stránku, na které jste se čtením skončili. Co už obyčejná kniha neumí a občas to přijde vhod, je integrovaný slovník, díky kterému si můžete při čtení knih v angličtině nechat slova kterým nerozumíte, okamžitě přeložit. To je perfektní pomůcka při učení, díky které nemusíte hledat na mobilu jednotlivá slova, ale stačí kliknout na čtečku a nechat si je hned přeložit. Rozečtené knihy mají samozřejmě ve vaší knihovně přednost před těmi, které jste již dočetli nebo ještě číst nezačali. Vše je velmi intuitivní a pohodlné tak, že to čtečku zvládne obsluhovat skutečně kdokoli.

Co se výdrže baterie týká, je to vlastně celkem jednoduché. Pokud čtečku používáte každý den hodinu až dvě a občas čtete s vypnutým podsvícením, občas se zapnutým a na nic jiného než čtení knih ji nevyužíváte, budete ji nabíjet zhruba třikrát do roka. Čtečka skutečně vydrží na jedno nabití přečtení desítek knih a nemusíte se bát, že by se vám vybíjela v případě, kdy ji například měsíc nepoužijete. Pokles baterie sice nastane, ale bavíme se o poklesu v řádu jednotek procent. Brát si s sebou na dovolenou, i když měsíční, další nabíječku tedy rozhodně nemusíte.

Pokud vás zajímá, jak je možné, že čtečka, která má displej velikosti zhruba iPadu mini, tedy 7,8″ velký s rozlišením 1872 × 1404 pixelů dokáže počítat výdrž baterie na měsíce a ne hodiny, odpověď je celkem jednoduchá. Čtečka používá na displeji technologii E-Ink, která umožňuje zobrazit monochromatické prvky s tím, že má zcela minimální nároky na spotřebu baterie. Elektronický inkoust funguje tak, že displej fyzicky obsahuje miniaturní kapsle naplněné tekutinou, která obsahuje dvě částice. Jednu černou a jednu bílou. Místo klasický pixelů jsou zde tedy tyto kapsle. Pomocí napětí, které vydává podložka pod displejem, tedy tělo čtečky samotné, se pak určuje, které částice se v které kapsli mají kam posunout.

Dochází tak k tomu, že zatímco na jedné kapsli se díky napětí černá kapsle zobrazí na vaší straně, na druhé kapsli se zobrazí na vaší straně bílá kapsle. Displej tedy tímto způsobem z elektronického inkousktu sestaví texty a obrázky. Překreslení inkoustu pak chvíli trvá a vy musíte mít s listování stran trošku více trpělivosti, než je tomu například u iPadu. Otočení stránky trvá přibližně vteřinu až dvě, než se vykreslí celý displej. Čas od času se také může stát, že se displej začne překreslovat nevýrazně nebo že jsou na něm viditelné také staré texty, jako když je špatně smazaná školní tabule. V tom případě stačí zvolit při načtení další stránky volbu úplného překreslení, kdy se vše vyresetuje a displej ukazuje vše tak, jak má. Displej sám o sobě není podsvícený, máte však možnost jej nechat nasvítit led diodami, které jsou v jeho rámu a tak není problém číst i v noci. Velkou výhodou elektronického inkoustu je kromě extrémně nízké náročnosti na spotřebu elektrické energie také fakt, že je viditelný stejně jako klasický tištěný inkoust.

Je vám tedy zcela jedno, zda čtete na pláži a nad vámi svítí slunce přímo do displeje nebo ležíte domá v posteli. Elektronický inkoust je čitelný za všech okolností stejně a jeho kvalitu zobrazení nijak neovlivňuje okolní světlo. Právě z těchto dvou důvodů je pak elektronická čtečka ideální i pro ty, kteřé mají iPhone nebo iPad, na kterých je pochopitelně možné také číst knihy. Jednak se totiž v podstatě nemusí starat o nabíjení a jednak, zkoušeli jste někdy, když je čtyřicet stupňů ve stínu a jasná obloha číst knihu na iPadu? Pokud ne, tak to ani nezkoušejte. Pokud ano, a se čtením to myslíte vážně, pak věřím, že už elektronickou čtečku knih máte doma.

Jakmile jste na domácí obrazovce čtečky, máte k dipsozici jednak seznam posledních knih, které čtete a můžete je okamžitě otevřít na stránce, na které jste skončili. Pod nimi je pak menu zahrnující kompletní knihovnu všech vašich knih, Audioknihy, elektronický obchod s knihami, poznámky a aplikace. V horní části obrazovky pak máte přehled o stavu baterie, času, připojení k Wi-Fi a také o tom, zda máte zapnuté podsvícení displeje. Tento řádek lze navíc roztáhnout a dostat se tak do menu, kde si můžete nastavit možnosti WiFi, Bluetooth připojení, vlastnosti displeje jako jeho automatické podsvícení a jas a nebo také synchronizovat čtečku se svým účtem na dropboxu a stáhnout do ni nové knihy.

Upřímně řečeno, čtečku využívá moje žena pouze pro čtení knih a aplikace jsem tak zkoušel spíše já a to jen ze zajímavosti. V rámci aplikací máte k dispozici Audiopřehrávač, Galerii, Hodiny, Kalkulačku, internetový prohlížeč, RSS čtečku, slovník, čtveřici her včetně Sudoku a Šachů a také přístup k Dropboxu. Všechny funkce vesměs splňují to, čemu odpovídá jejich název a je vždy nutné brát v potaz, že jsou zde skutečně navíc. Internetový prohlížeč tak sice samozřejmě funguje, ovšem zapomeňte na to, že byste si na elektronickém inkoustu pouštěli YouTube nebo otevírali deset záložek vedle sebe. V době, kdy má každý u sebe mobilní telefon, jsou funkce čtečky skutečně jen doplňkem, který se může občas hodit, ale rozhodně jej nebudete používat na denním pořádku.

Pokud jste někdy uvažovali nad čtečkou elektronických knih a zdála se vám jako zbytečnost v případě, kdy máte iPhone nebo iPad, pak věřte, že je to zcela jiné zařízení. Rozhodně bych netvrdil, že kupovat si čtečku e-knih je stejné jako si koupit iPod, když máte iPhone. Čtečka je velmi jednoduché zařízení, které co se kvality čtení týká, je zcela srovnatelné s tištěnou knihou. Pokud pak sáhnete po čtečce s podobným rozlišením jako je právě recenzovaný PocketBook, skutečně nerozeznáte tištěný text v klasické knize od toho elektronického. Souhlasím s tím, že nic se nevyrovná klasické knize, vůni papíru a pocitu, když listujete stránkami, ovšem to platí jen do momentu, dokud jste v pohodlí svého domova. Pokud cestujete, chcete si číst například na pláži při přímém slunci nebo tak podobně, pak je elektrnická čtečka tím nejlepším společníkem. Já a moje žena můžeme PocketBook jen a jen doporučit a po více než roce používání na něj nedáme dopustit.

PocketBook InkPad 3 Pro si můžete zakoupit přímo zde.