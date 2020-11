Recenze PanzerGlass ClearCase a antibakteriálního skla: iPhone 12 Pro jsme kompletně ochránili před rozbitím i bakteriemi

Nikdy jsem nebyl příznivcem všemožných ochranných fólií nebo skel a za posledních několik let jsem si nikdy na iPhone nic nelepil. Je pravda, že když jsem jej po roce měnil za novější model, bylo již jasně vidět, že displej toho zažil opravdu hodně. Až nyní mě kluci z PanzerGlass přemluvili, abych vyzkoušel jejich ClearCase a zároveň také ochranné sklo na svém iPhone 12 Pro. Obojí pochází z nové řady antibacterialních produktů, které se pyšní ochranou nejen před poškrábáním, respektive rozbitím telefonu, ale také ochranou před bakteriemi. Telefon jsem tedy poctivě oblékl do všeho, co PanzerGlass nedávno představil a otestoval.

Tvrzené sklo

Prvním produktem, na který se podíváme, je ochranné tvrzené sklo z řady PanzerGlass Antibacterial. Jedná se o ochranné sklo s odolností s označneím 9H, což je tvrdost odpovídající safíru – tedy tvrdost, kterou byste neměli mít šanci poškrábat a jediná šance jak toto sklo zničit buď jej prasknout při nějakém silném nárazu nebo jej poškrábat diamantem. Je však důležité myslet na to, že sklo je tu od toho, aby chránilo drahý displej telefonu a to, že v případě pádu sklo může prasktnout znamená, že pohltilo energii nárazu a místo displeje prasklo právě ochranné sklo. Tloušťka skla je 0,4 mm, díky čemuž si jej na displeji téměř nevšimnete. Nově je sklo vybaveno také vrstvou Dimethyloctadecylu, což je látka, která zničí až 99,99 % všech bakterií, se kterými přijde do kontaktu. Telefon je tak chráněn nejen proti poškození, ale chrání také svého uživatele proti bakteriím. Přece jen je to přístroj, který si několikrát za den přikládáme na tvář a často se jej dotýkáme. Je otázkou, jak dlouho je vrstva účinná, (o tom výrobce nic nepíše), ale věřím, že alespoň v prvních měsících dokáže snížit počet bakterií na povrchu displeje.

Co mě jako člověka, který naposledy skla lepil na iPhone 4 překvapilo nejvíc je to, jak snadno se ochranné sklo aplikuje na telefon. Součástí balení je čistící ubrousek napuštěný roztokem od PanzerGlass. Tím nejprve telefon otřete, abyste odstranili veškerou mastnotu a špínu a následně jej vyleštíte přiloženou bavlněnou utěrkou. Pokud vám na displeji zůstane nějaký prach, stačí použít speciální nálepku Dust Remover, kterou přiložíte na displej a strhnete. Na nálepku přilnou všechny částečky prachy a displej je dokonale čistý. Následně stačí odstranit ochranou podložku ze zadní části skla, to přiložit na displej telefonu a nechat jej odvést zbytek práce za vás. Sklo se mi totiž samo „přicuclo“ k displeji tak, že jsem nemusel odstraňovat jedinou bublinu a vše se spojilo v jeden perfektně držící celek. Nalepení skla trvá zhruba tři minuty a výsledek se vám povede i v případě, že máte stejně gramlavé ruce jako já. Vše je jednoduché, rychlé a pohodlné.

Po pár dnech používání mohu říct, že se sklo absolutně nijak neodlepuje od displeje, netvoří se pod ním bublinky, ani pod něj neleze prach a špína. Je sice pravda, že se prach drží v jeho okolí, ovšem nezalézá pod něj a tak stačí přetřít displej a okamžitě jej máte opět čistý, včetně okrajů skla. Navíc tím, že většina obalů, které se na iPhone 12 Pro a ostatní telefony vyrábí, přečnívá vždy přes displej, aby jej chránil před poškrábáním, pokud telefon položíte displejem dolů, nevnímáte sklo jako něco vystouplého, ale jako přirozenou součást telefonu. Pokud byste používali telefon bez jakéhokoli obalu, pouze s ochranným sklem, tak i v tomto případě vypadá sklo velmi přirozeně a v podstatě si jej ani nevšimnete. Navíc při používání na skle klouže bříško prstů stejně jako na samotném displeji, nedochází k žádnému zkreslení barev nebo zhoršení Face ID a i samotné ovládání telefonu je naprosto stejné jako bez skla. Sklo navíc kryje skutečně jen displej (ve verzi Standard), nikoli jeho okraje, díky čemuž je sklo kompatibilní i s obaly, které „objímají telefon“ i přes přední část.

Pokud tedy chcete chránit svůj telefon snadno, rychle a spolehlivě bez toho, aniž byste vůbec věděli, že na něm máte něco nalepené, je PanzerGlass Antibacterial rozhodně velmi zajímavou volbou. Navíc jak již bylo řečeno, sklo obsahuje Dimethyloctadecyl, který zabíjí až 99,99% všech bakterií, se kterými přijde do kontaktu, což se hodí nejen v dnešní době.

PanzerGlass Antibacterial sklo na displej si můžete zakoupit přímo zde.

Kryt ClearCase

Druhou vychytávkou s označením Antibacterial je ClearCase, což je obal, který se skládá z ochranného skla, jenž kryje zadní část telefonu, a pevného pogumovaného plastu, jenž pro změnu chrání boky telefonu a okolí jeho displeje. Obal je odolný stejně jako sklo na displej, jelikož jeho skleněná část má tvrdost 9H, o které jsme si již napsali výše. Okolní pogumovaný plast je pak velmi příjemný v ruce, nijak neklouže a telefon navíc do jísté míry trošku zaobluje, díky čemuž se mi osobně drží iPhone 12 Pro mnohem lépe než bez něho. Osobně totiž nejsem zrovna fanouškem ostrých hran, jenž se zařezávají do ruky. Obal opět obsahuje antibakteriální částice, které eliminují bakterie, jenž ulpí na jeho povrchu a pokud zkombinuejte ochranné sklo a obal, je telefon velmi dobře chráněn před rozbitím, poškrábáním a také bakteriemi ze všech stran.

Ochrana je skutečně precizní a i boční tlačítka telefonu nečouhají ven z krytu – jsou totiž krytá pružnými částmi obalu. Na konektor, mikrofon, reproduktor a přepínač hlasitosti má pak obal pochopitelně výlisky, aby jej bylo možné používat i při nabíjení a dalších činnostech. Obal vypadá na telefonu skutečně dobře a není mu po stránce designu příliš co vytknout. Jedná se o takový ten ideální kompromis mezi odolností a tím, že se z telefonu nestane dvakrát větší věc než byl původně bez obalu. Jediné, na co bych si dovolil upozornit případné zájemce je fakt, že zadní sklo narozdíl od toho ochranného na displej, je doslova magnet na otisky prstů a budete jej muset leštit několikrát denně. Na druhou stranu vám zůstane zachován design a barva telefonu i když bude v obalu, což příliš mnoho obalů, které jsou skutečně odolné nenabízí.

PanzerGlass ClearCase Antibacterial si můžete zakoupit přímo zde.