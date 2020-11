HomePody mini mají prodejně zářit i v příštím roce

Nový HomePod mini je ze strany Applu podle všeho dokonalou trefou přímo do černého. Zájem o něj je totiž tak velký, že by podle předních světových analytiků v čele s těmi z Canalys mohl rozhýbat dnes poměrně stojaté vody trhu s chytrými reproduktory. I díky němu by se totiž mělo v příštím roce po celém světě prodat na 163 milionů chytrých reproduktorů.

Prodeje chytrých reproduktorů v posledních letech rostly poměrně strmě a už letos se jich mělo podle odhadů z loňska prodat kolem 170 milionů kusů. Celosvětová pandemie koronaviru však dala tomuto typu produktu tvrdý direkt a jeho prodeje po celém světě dle většiny analytiků zmrazila. Místo 170 milionů prodaných kusů se proto letos už hovoří spíše o 150 milionech, což sice není špatný výsledek, avšak oproti prvotním odhadům je o poznání horší. Právě HomePod mini má však pomoci v celkovém oživením trhu, jelikož je levný a zároveň napěchovaný velmi zajímavými funkcemi, díky kterým je pro uživatele velmi atraktivní. To ostatně potvrzují i nynější skladové zásoby, které jsou téměř celosvětově beznadějně vyprodané.

Je otázkou na jaká prodejní čísla pak podaří vyšplhat samotnému HomePodu mini, jelikož ta si zatím analytici odhadovat tak úplně netroufají. Jedná se totiž svým způsobem o velmi specifický reproduktor, který si mohou uživatelé domů koupit hned v několika kusech, což se logicky výrazně podepíše na jeho prodejnosti. Zda se bavíme o jednotkách či desítkách milionů nicméně v tomto směru ukáže až čas.

