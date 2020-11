Jeden z vývojářů nedokončil Cyberpunk ani po 175 hodinách

Je naprosto jasné, že Cybeprunk 2077 bude obrovskou hrou. Aby také ne, když na ni čekáme tak dlouho. Jeden z vývojářů jménem Lukasz Babiel na Twitteru sdělil, že ani po 175 hodinách čistého času hru nedokončil. Nutno ale dodat, že hrál na nejtěžší obtížnost, a soustředil se na stealth a poctivý loot. Hru tedy bude možné dokončit daleko dřív. I tak nás ale zřejmě čekají vyšší desítky hodin skvělého hraní.

Not really, that's just one of my ongoing slow paced playtroughs on the hardest difficulty where I play more stealthy than usual, loot everything, use every feature the game has to offer, I take my time ;).

— Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020