TOP 7 Apple produktů, které můžete díky předvánočnímu Black Friday na Alze získat levněji

Předvánoční Black Friday na Alze nabírá na obrátkách každým dnem. A jelikož by byla škoda, kdyby vám ty nejlepší slevy v rámci této slevové akce unikly, rozhodli jsme se vám vybrat 7 Apple produktů, které lze díky tomuto velkému výprodeji získat za přívětivé ceny. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

iPhone 11

Pokud nelačníte po vyloženě nejnovějším iPhonu, pak by vás mohla zaujmout sleva na iPhone 11. Ten si sice svou premiéru odbyl už před rokem, stále však patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější telefony na světě. Vzhledem k jeho kvalitám v čele s vynikající výdrží baterie, kvalitním fotoaparátem či líbivým displejem se však této skutečnosti vlastně ani nelze divit. Když k tomu všemu navíc přičteme nynější slevu v rámci Black Friday, díky které se dá telefon sehnat za parádních 16 990 korun namísto obvyklých 18 490 korun, dostaneme pravděpodobně jeden z hlavních hitů letošních Vánoc.

Apple Watch Series 3

Za kvalitní chytré hodinky nemusíte zaplatit nutně ranec. Skvělým příkladem mohou být Apple Watch Series 3, které nabízí obrovské množství chytrých funkcí, zaplatíte přes ně pomocí Apple Pay, poslechnete si přes ně hudbu, změříte své fitness tréninky a provedete přes ně i celou řadu dalších věcí. Hodinky se navíc pyšní líbivým designem, který je i přesto, že si svou premiéru odbyly již v roce 2017, stále dosti nadčasový a ještě pěkných pár let zcela určitě neurazí. Za cenu 5 990 korun tedy určitě super koupě.

Apple Watch Series 5

Máte-li zálusk na Apple Watch, ale raději byste novější model než Series 3, pak sáhněte po zlevněných Apple Watch Series 5. Ty nabízí o něco modernější design než “trojky” ve formě užšího těla s větším displejem a tenčími rámečky, ale také například krásný Always-on displej, který neustále zobrazuje informace z displeje i v případě, že je ztlumený. U hodinek potěší ale třeba i větší interní úložiště, které vám tak poskytne dostatek místa například pro ukládání hudby. Za 9 690 korun, za které je Alza nyní prodává místo původních 12 490 korun, určitě zajímavá koupě.

iPad mini

Líbí se vám iPady, ale nejste zároveň příznivci velkých dotykových ploch? Pak by vás mohl zaujmout iPad mini. Jedná se totiž o miniaturní 7,9” tablet, který nabízí tradiční “iPadovský” design s rámečky a Home Buttonem, ale zároveň velmi vysoký výkon díky čipsetu Apple A12 Bionic. Potěší u něj dále i vynikající Retina displej s rozlišením 2048 x 1536 pixelů, velmi slušný fotoaparát spolu s dlouhou výdrží baterie nebo třeba hmotnost pouhých 308 gramů. Super je i to, že na Alze se do slevy dostaly modely připojitelné skrze SIM kartu k LTE síti operátora – tedy Cellular modely. Pokud tedy máte pro podobné zařízení využití, jeho výprodej by vám neměl uniknout – tím spíš, když srazil jeho cenu z původních 13 990 korun na 11 990 korun.

Originální kryty pro iPhone

Nic nebolí víc než škrábanec na novém iPhonu. Abychom tomu zamezili, využívá naprostá většina z nás kryty či pouzdra pro ochranu těl telefonů. Mezi ty nejoblíbenější pak patří bezesporu originální kousky z dílny Applu vytvořené buď z kůže nebo ze silikonu. Tyto kryty jsou totiž velmi kvalitní, na iPhony dokonale pasují a jsou designovány stejným jazykem jako jablečné telefony, díky čemuž nikterak nepoznamenávají jejich desigin. Jejich cena je sice zpravidla vyšší, díky Black Friday je však lze nyní na spoustu modelů možné získat o stovky korun levněji

Originální řemínky pro Apple Watch

Jedním z hlavních benefitů Apple Watch je jejich snadná přizpůsobitelnost pomocí řemínků. Těch je v současnosti na trhu obrovské množství v různých cenových kategoriích i vzhledech, přičemž velmi slušné množství modelů nabízí i samotný Apple.Ačkoliv jsou jeho řemínky poměrně drahé, i zde platí, že se díky Black Friday dají sehnat o stovky či v některých případech dokonce tisíce korun levněji, čímž jsou rázem pro mnohé z nás lákavější. Pokud tedy láká originální řemínek od Applu i vás, mohli byste si nyní na Alze přijít na své.

Pouzdra pro iPad

U originálního příslušenství od Applu ještě chvíli zůstaneme. Kromě kousků pro iPhony či Apple Watch si lze totiž koupit originální kousky pro iPady. Na mysli máme konkrétně kožená pouzra pro iPady Pro s úchytem na Apple Pencil, která poskytnou vašim tabletům dokonalou ochranu a zároveň punc luxusu. Pouzdra jsou samozřejmě vyrobena s maximální precizností a nechybí na nich ikonické logo Applu, díky kterému je rozpoznáte “na první dobrou”. Zkrátka a dobře povedené kousky, které dokáží udělat radost.