7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Nativní aplikace Fotoaparát se dokáže postarat o vcelku kvalitní fotografie. Pokud ale hledáte nějakou alternativu, tak by vás mohl zaujmout program PowerCam, který nabízí řadu skvělých možností a filtrů v reálném čase. Aplikaci je navíc možné stáhnout zcela zdarma.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jestliže byste si rádi vyměnili tapetu a hledáte nějaký obrázek či inspiraci, zbystřete. Dnes je totiž k dostání aplikace PhotoX Top Live Wallpaper zcela zdarma. V tomto nástroji na vás čeká ukrytá kolekce s těmi nejrůznějšími snímky, které jsou přímo optimalizovány pro použití na tapetu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace CAMERA0 je dalším nástrojem, který dokáže bez jediného problému nahradit zmiňovanou nativní aplikaci Fotoaparát. Tento program se konkrétně pyšní schopností fotit snímky ve skutečně vysoké rozlišení, nabízí až desetinásobné přiblíženi, umožňuje svému uživateli řadu úprav a podobně.

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Pokud se řadíte mezi milovníky akčních her, ve kterých musíte čelit hordám nemilosrdných nepřátel, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci One Finger Death Punch II. V této hře se ocitnete takzvaně přímo v akci, kde budete muset popadnout co možná nejbližší zbraň a bojovat o holý život.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fascinoval vás někdy hudební nástroj, kterému se přezdívá theremin a vidět byl i v populárním seriálu Simpsonovi? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Theremin Touch. Jedná se o parádní simulátor, který promění váš iPhone či iPad ve zmiňovaný theremin.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou oddechovou hru se vcelku klidnou atmosférou, tak by vás mohl zaujmout titul HappyTruck: Explorer. V této hře se zhostíte role řidiče nákladního automobilu a váš cíl bude jasný – převést ovoce a zeleninu ze základního bodu až na samotný trh. Dávejte si ale pozor. Na cestách se setkáte s různými nástrahami a sami budete muset zajistit, že náklad nevysypete.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace PhotoTangler Collage Maker získáte parádní nástroj, který vám dokáže pomoci s tvorbou různých koláží. Program si zároveň velice rychle a jednoduše poradí s parádním spojením dvou snímků dohromady. Jak vše funguje a vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)