Ochranná tvrzená skla pro iPhone 12 Mini a iPhone 12 Pro Max skladem

Tisková zpráva: Patříte mezi šťastlivce, kteří se již nyní mohou pyšnit novým iPhonem 12 Mini či iPhonem 12 Pro Max? Jsou to opravdu nádherná zařízení, která by si člověk chtěl ponechat bez jakéhokoliv obalu či ochranného skla. Jenže riziko poškození ať už přední, nebo zadní skleněné strany je opravdu vysoké. Stačí chvilka nepozornosti. Z tohoto důvody je mnohem lepší investovat pár stovek korun do pořádného ochranného tvrzeného skla, než následně platit několik tisíc za opravu displeje či zad iPhonu.

Tvrzená skla pro iPhone 12 Mini

Pokud bych si mohl dovolit tipovat, bude iPhone 12 Mini jednoznačně největším trhákem letošních vánoc ze všech nově představených iPhonů. Přestože se iPhone velice pohodlně drží v ruce a riziko, že by vám mohl vyklouznout je rozhodně menší, než u iPhonu 12 Pro Max, nezapomínejte na pořádné tvrzené sklo. Tvrzené sklo na iPhone 12 Mini můžete pořídit buď klasické, nebo nesoucí označení 3D. Klasické tvrzené sklo nezasahuje až do krajů displeje, takže je kompatibilní se všemi ochrannými kryty. Je dokonale průhledné a pouze 0,3 milimetru tenké. Nedochází tak k navýšení hmotnosti, ani snížení citlivosti doteku. Velkou výhodou je i nízká cena. Pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem je totiž za pouhých 199 korun.

Tvrzené sklo na iPhone 12 Mini za 199 korun.

Tvrzená skla pro iPhone 12 Pro Max

V případě, že jste sáhnuli po iPhone 12 Pro Max, doporučím vám sáhnout spíše po variantě 3D tvrzeného skla. Velikosti displeje je několikanásobně vyšší, než u iPhonu 12 Mini a s velikostí displeje samozřejmě roste riziko jeho poškození. 3D tvrzené sklo na iPhone 12 Pro Max pokrývá kompletně celý povrch displeje. Díky tomu, že zasahuje až do krajů je malinko složitější najít k ochrannému sklu ten správný obal. Ideálním parťákem k 3D tvrzenému sklu je rozhodně silikonový obal. Na ten tvrzené sklo dokonale navazuje. Po nalepení není na displeji skoro ani vidět. Samozřejmě zůstává zachována plná funkčnost vše senzorů. Pokud by vás zajímalo, jak tvrzené sklo vypadá v kombinaci se silikonovým obalem, můžete si prohlédnout přiložené video níže.

Velkou výhodou 3D tvrzeného skla na iPhone 12 Pro Max je také oleophobická vrstva na povrchu. Ta se postará o nadměrné usazování mastnoty a prachu na povrchu displeje. Stejně jako u klasického ochranného skla, ani 3D tvrzené sklo nesnižuje žádným způsobem citlivost doteku. Nalepení na displej je opravdu velice snadné. Stačí postupovat podle návodu na zadní straně krabičky. V případě zájmu si také můžete nechat tvrzené sklo zdarma nalepit na kamenné prodejně Tvrzenýsklo.cz. Po uplatnění slevového kódu pro čtenáře magazínu Letem Světem Applem získáte 3D tvrzené sklo za skvělých 479 korun.

3D tvrzené sklo na iPhone 12 Pro Max za 479 korun.

SLEVOVÝ KÓD PRO ZÍSKÁNÍ 20% SLEVY Z CELÉ OBJEDNÁVKY: LSA

* Slevový kód je možné uplatnit v prvním kroku nákupního košíku. Platí na všechno příslušenství v e-shopu.

