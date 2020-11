Tvůrci Monument Valley vás v nové hře na iOS pozvou na klidnou středomořskou dovolenou

Nová hra od tvůrců monumentálně úspěšného Monument Valley vypadá jako vytoužený odpočinek od stresu dnešní doby. V Alba: A Wildlife Adventure vás vývojáři z Ustwo Games posadí do letadla do Středomoří na výlet za babičkou hlavní hrdinky. Ostrov, na který se vypravíte, je ovšem hodně zanedbaný a bude na vás postupně ho opravit a udělat z něj hezké místo pro život nejen pro lidi, ale hlavně pro různá zvířatka. Těm budete vylepšovat jejich životní prostředí a přitom se snažit pochytat je všechny. Tedy ne pochytat, to je jiná hra. Alba: A Wildlife Adventure vám dá do rukou chytrý telefon a úkol všechny druhy zvířecích obyvatel ostrova vyfotografovat.

S úkoly vám budou pomáhat tatínek a nejlepší kamarád halvní hrdinky. Hra vám nedává žádný časový limit, ostrov můžete renovovat vlastním tempem bez jakéhokoliv stresu. Ke dvěma pomocníkům budete moci postupem času rekrutovat další ekologicky smýšlející obyvatele ostrova. To všechno nabízí Alba v krásném balení prezentovaném pomocí ručně vytvářené grafiky, kdy si tvůrci dali záležet s každým místečkem v rozlehlém herním prostředí. Atmosféru doplňuje pohodová hudba od Loreny Goméz. Vývojáři se snažili zprostředkovat hráčům své vlastní zkušenosti z dětství a přenést je tak do šťastného, bezstarostného období života. Zda-li se to hře podaří zjitíme už velmi brzy, na iOS bude dostupná v předplatném Apple Arcade už 11. prosince.