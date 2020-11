Na iStores.sk si již můžete předobjednat nový Mac s M1, v prodeji jsou rovněž všechny iPhony 12

Komerční sdělení: Na začátku tohoto týdne Apple světu představil první Macy s čipy M1, kterými hodlá v následujících letech zcela nahradit Intel. S ohledem na vlastnosti, kterými dle jeho slovy čipy oplývají, se však tento plán nezdá vůbec nereálný – ba právě naopak. Brutální výkon v kombinaci s podporou iOS a iPadOS aplikací se totiž zkrátka musí líbit každému. Pokud patříte mezi fanoušky strojů s čipy M1 i vy, máme pro vás dobrou zprávu. Jejich předobjednávky na iStores.sk již běží naplno a vy si tedy můžete tyto stroje předobjedat právě tam.

Předobjednat si lze na iStores.sk všechny představené Macy s M1 – tedy MacBooky Air, MacBooky Pro a Macy mini. Co se týče modelů Air, ty podle slov Applu nabízí 3,5x rychlejší CPU a 5x rychlejší GPU než starší verze tohoto stroje. Potěší u něj ale i 18hodinová výdrž baterie či zcela tichý chod díky absenci ventilátorů. Pokud by vás pak zajímal MacBook Pro, jeho CPU je asi 2,8x rychlejší než tomu bylo u předešlého modelu a v případě GPU má pak navrch hned pětkrát. Skutečně skvělým benefitem je pak jeho dvacetihodinová výdrž baterie, což je vůbec nejvíce ze všech současných Maců v nabídce. Jste-li příznivci stolních počítačů, je tu pro vás Mac mini s 3x rychlejším CPU a 6x rychlejším GPU oproti jeho předešlé generaci. Zkrátka je z čeho vybírat.

Jste spíše smartphonoví, nežli počítačoví? Nevadí! Ode dnešního dne jsou totiž na iStores.sk dostupné všechny modely iPhonů 12. Těšit se u nich můžete na nejrychlejší mobilní čip na světě ve formě Apple A14 Bionic, překrásný Super Retina XDR displej či fenomenální fotosoustavy a to jak u modelů 12, tak 12 Pro. Telefony můžete navíc nakoupit z pohodlí vašeho domova a to s dopravou zdarma. Jen nezapomeňte, že se iPhony 12 prodávají letos poprvé bez nabíjecích adaptérů a sluchátek, takže eventuálně toto příslušenství přibalte při koupi do košíku. Pokud byste pak chtěli při nákupu co nejvíce ušetřit, můžete zaplatit svým starým Apple produktem na protiúčet a tím srazit cenu iPhonu 12 níž.