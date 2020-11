Blíží se doba, kdy si budeme výkon svého Macu kupovat v Mac App Store?

Jistě si vzpomínáte na dobu, kdy jste mohli přijít se svým Mercedesem k dealerovi a nechat si v něm aktivovat GPS bez toho, aniž by museli servis cokoli namontovat. Stačilo vyťukat kód a najednou jste měli auto s GPS. Myslel jsem si, že ta doba je dávno za námi, ale když jsem nedávno nakupoval aplikace v BMW Connected, celkem mě zarazilo, co vše již BMW pro své vozy dodatečně prodává přímo v obchodě s aplikacemi. Můžete si jednoduše koupit adaptivní světlomety, aktivní systém udržování rychlosti, adaptivní podvozek nebo dokonce lepší zvukový projev vašeho vozu. To vše koupíte pouhým stisknutím tlačítka myši v BMW Connected Store a vo-a-lá, váš vůz má najednou tempomat nebo sám přepíná dálková světla. Nemusíte už chodit ani do servisu a vše vyřešíte sami z pohodlí domova.

Pro výrobce je často mnohem snadnější některé prvky do vozidla zkrátka namontovat a uměle zamknout jejich využití, než vyrábět množství různých součástek a z těch pak skládat jednotlivé vozy přímo na míru. Asi vás nyní zajímá, proč píšu o nějakém BMW obchodě na LsA. Důvod je celkem jednoduchý. V letošním roce totiž začal Apple používat stejnou politiku jako automobilky. Jedná se například o jas displeje u iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Oba telefony mají fyzicky stejný displej, přesto verze s označením „Pro“ svítí jasněji. Grafický procesor u čipsetů Apple A12X a Apple A12Z je de facto stejný, přesto má každý procesor díky rozdílnému počtu odemčených jader jiný grafický výkon. Tento týden představený MacBook Air s procesorem M1 má v obou případech stejné grafické jádro, přitom jej Apple prodává ve dvou verzích s různým grafickým výkonem.

Ve všech výše jmenovaných produktech je navíc velmi podobné nebo prakticky stejné i vše ostatní a není tak problém v tom, že by Apple něco neuchladil, nedokázal napájet nebo nemohl kvůli jiným technickým záležitostem využít maximální potenciál dané komponenty. Zkrátka je pro něj jednodušší a levnější použít stejnou součástku a pouze v případě levnějšího modelu softwarově omezit její výkon. Nyní už Applu pouze stačí přidat do App Store sekci, ve které si budeme mít možnost výkon těchto komponent odemknout a využít jej tak na 100 % toho, co samotná součástka, respektive celý produkt dokáže. Stačí zaplatit a jas vašeho iPhone 12 bude stejný jako u iPhone 12 Pro. Netvrdím, že to Apple udělá a ani že to udělá v nejbližší době, ale když to dělají automobilky, proč by to nemohl dělat právě výrobce elektroniky.

Navíc je to celkem sympatické řešení. Nemáte zrovna nyní na účtu 35 tisíc na výkonnější MacBook, ale víte, že jeho výkon budete časem potřebovat? Nevadí, zkrátka si koupíte ten o pět tisíc levnější a za pár měsíců si jednoduše potřebný výkon dokoupíte. To vše bez toho, aniž byste museli navštívit servis. Vše z pohodlí domova a za pár vteřin. Jediné, co k tomu potřebujete, je Mac nebo iOS App Store a platební karta.