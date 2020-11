Včera jsme se dočkali aktualizace MacBooku Air, MacBooku Pro a Macu mini. Vše díky nově představenému procesoru Apple M1. Ten nabízí skvělý výkon při maximální úspornosti. Na jaře by mohly přijít nové iMacy a uživatelé už dlouho volají po novém designu. Skvělé by především byly minimální rámečky okolo displeje, což koncept iMacu Pro umístěný v galerii pod odstavcem splňuje. Líbil by se vám takový „pročkový“ iMac?